La Copa de la ilusión hace parada en Ibiza y Salamanca

IBIZA - BARCELONA (19:00)

La UD Ibiza desea este miércoles hacer historia ante el Barcelona, en la primera salida de Quique Setién, en una eliminatoria a partido único donde los baleares intentarán dar la gran sorpresa apoyándose en que se juega sobre hierba artificial, en sus ganas, en las condiciones climatológicas, y en la posible entrada de 'suplentes' que puedan presentar los barcelonistas.

Se han habilitado gradas supletorias para ampliar el aforo del campo de 4.500 a 6.445 espectadores, habrá un refuerzo y servicios extraordinarios en el transporte público, una pantalla gigante para los que no puedan acceder al campo, y se ha mejorado el alumbrado con el objetivo de garantizar la calidad de la retransmisión televisiva del encuentro.

Alineaciones probables

UD Ibiza: Germán; Fran Grima, De La Fuente, Gómez, Caballé; Rodado, Raí, Núñez, Pérez, Sibo; y Kike López.

Barcelona: Neto; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Rakitic, Vidal, Riqui Puig; Ansu Fati, Carles Pérez y Griezmann.

Árbitro: González Fuentes (Comité Asturiano).

Estadio: Can Misses.

Hora: 19.00.





ELCHE - ATHLETIC (19:00)

Elche y Athletic Club se medirán en una atractiva eliminatoria de Copa del Rey a partido único en la que el equipo ilicitano repleto de suplentes apelará a su condición de anfitrión para tratar de sorprender al conjunto vasco, que parte como favorito en su torneo preferido.

Alineaciones probables:

Elche: San Román; Tekio, Nacho Pastor, Dani Calvo, Juan Cruz; Manuel Sánchez, Mfulu, Josan, Pere Milla; Fidel y Mourad.

Athletic Club: Iago Herrerín; Capa, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Lekue, Raúl García, Córdoba; y Villalibre.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz)

Estadio: Martínez Valero.

Hora: 19:00.





TENERIFE - VALLADOLID (21:00)

El Tenerife y el Valladolid buscarán el acceso a los cuartos de final de la Copa del Rey, en un partido en el que tendrán protagonismo algunos de los futbolistas con menos participación en liga. La eliminatoria enfrentará a dos equipos que, sin renunciar a progresar en la competición, priorizan el objetivo de asegurar la permanencia de sus respectivas categorías.

Alineaciones probables:

Tenerife: Ortolá; Moore, Carlos Ruiz, Sipcic, Isma López; Javi Alonso, Undabarrena; Malbasic, Elliot Gómez; Jorge Padilla y Joselu.

Valladolid: Masip; Porro, Alende, Javi Sánchez, Raúl Carnero; Óscar Plano, Hervías, San Emeterio, Waldo; Miguel y Sandro.

Árbitro: Medié Jiménez (Comité Catalán).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.

Hora: 21.00.





BADALONA - GRANADA (21:00)

El Badalona espera que no haya dos sin tres y no renuncia este miércoles (21:00 horas) en el Estadi Municipal a eliminar en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey al Granada, que no se fía lo más mínimo pese a la diferencia de categoría en su pretensión de alcanzar los octavos tras cuatro años. No renuncia a nada el equipo de Manolo González, dispuesto a dar otra noche histórica a la ciudad catalana tras eliminar a Oviedo y Getafe.

Alineaciones probables:

Badalona: Álex Sánchez; Robert Simón, Robusté, Pelón, Moyano, Valentín; Marc Carbó, Adri Díaz, Toni Jou; Cris Montes y Chema Moreno.

Granada: Aarón; Foulquier, Germán, José Antonio Martínez, Álex Martínez; Ian Eteki, Asís, Antonio Puertas, Machís; Carlos Fernández y Soldado.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés)

Campo: Estadi Municipal de Badalona (4.170 aficionados).

Hora: 21:00.





GIRONA - VILLARREAL (21:00)

Después de ver frenada en seco una brillante racha de cinco triunfos consecutivos con la derrota contra el Espanyol del domingo (1-2), el Villarreal visitará este miércoles el Estadi Municipal de Montilivi para enfrentarse a un deprimido Girona con el reto de pasar a octavos de la Copa del Rey.

Alineaciones probables

Girona: Juan Carlos; Calavera, Ramalho, Alcalá, B. Oliván; Coris, Jozabed, Granell, Gallar; Brandon y Marc Gual.

Villarreal: Andrés Fernández; Peña, Pau Torres, Funes Mori, Quintillà; Iborra, Morlanes, Trigueros; Ontiveros, Chukwueze; y Bacca.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández, (Balear).

Estadio: Estadi Municipal de Montilivi.

Hora: 21.00.





UD LOGROÑÉS - VALENCIA (21:00)

El Valencia comienza la defensa del título de la Copa del Rey inmerso en un mar de dudas tras sus últimos tropiezos ante una ambiciosa UD Logroñés, que pese a ser de Segunda B y ser consciente de la dificultad de la eliminatoria de dieciseisavos, se muestra ambiciosa, aunque desde la capital riojana se reconoce que "no hay que volverse locos" porque "el objetivo es la Liga" y luchar por el ascenso.

Alineaciones probables:

UD Logroñés: Pablo Fid; Iago López, Iñaki, Zabaco, Gorka Pérez; Álamo, Andy, Olaetxea, Rayco; Ander Vitoria y Socorro.

Valencia: Cillessen; Correia, Diakhaby, Mangala, Costa; Soler, Parejo, Coquelin, Kang In; Sobrino y Maxi Gómez.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro)

Campo: Las Gaunas

Hora: 21.00.





REAL SOCIEDAD - ESPANYOL (21:00)

La Copa puede propiciar la reconciliación de la Real Sociedad con su afición en la visita a San Sebastián del Espanyol, después de perder los donostiarras en LaLiga en casa con el Villarreal y salir goleados en el Benito Villamarín.

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Llorente, Muñoz; Guevara, Merino, Odegaard; Barrenetxea, Willian José y Oyarzabal.

Espanyol: Andrés Prieto; Javi López, Cabrera, Calero, Pedrosa; Melendo, Iturraspe, Víctor Sánchez, Vargas; Wu Lei y Ferreyra.

Árbitro: Hernández Hernández (Las Palmas).

Estadio: Reale Arena

Hora: 21:00.





UNIONISTAS - REAL MADRID (21:00)

El modesto recinto de Las Pistas y unas condiciones climatológicas adversas, con temperaturas bajas y nieve en Salamanca, mide la ilusión por la Copa del Rey del Real Madrid, que examina su superioridad ante un conjunto de Segunda B como Unionistas que vivirá el día más grande de su corta historia, con tan solo siete años de existencia.

Alineaciones probables:

Unionistas: Mario Fernández; Piojo, Góngora, Zubiri, Pedro López; José Ángel, Gallego, Javi Navas, Pablo Aguilera; Guille Andrés y Óscar González.

Real Madrid: Areola; Nacho, Varane, Militao, Marcelo; Valverde, James, Brahim; Bale, Vinicius y Jovic.

Árbitro: Melero López (colegio andaluz)

Estadio: Las Pistas.

Hora: 21.00.