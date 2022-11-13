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      Copa del Rey | Primera Ronda

      Sigue en directo la primera ronda de la Copa del Rey

      Este domingo finaliza la primera ronda de la Copa del Rey con 32 nuevos partidos, 9 de ellos con equipos de Primera. La jornada arranca a las 12:00 con hasta 17 encuentros.

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      Tiempo de Juego en el estadio de fútbol de Las Rozas para contar la primera ronda de la Copa del Rey.

      Cope.es

      Tiempo de lectura: 1'Actualizado 12:06

      ATLÉTICO PASO, 0 - REAL MURCIA, 0

      MOLLERUSA, 0 - RAYO VALLECANO, 0

      QUINTANAR DEL REY, 0 - GIRONA, 0

      CF VIMENOR, 0 - MIRANDÉS, 0

      CD DIOCESANO, 0 - ZARAGOZA, 0

      LEALTAD, 0 - TENERIFE, 1

      LAS ROZAS, 0 - EIBAR, 0

      PEÑA DEPORTIVA, 0 - MÁLAGA, 0

      CD ÁLFARO, 0 - CARTAGENA, 0

      RECREATIVO, 0 - BURGOS, 0

      GIMNÁSTICA TORRELAVEGA, 0 - OVIEDO, 1

      JUVENTUD TORREMOLINOS, 0 - HUESCA, 0

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      ISLAS PITIUSAS, 0 - RAYO MAJADAHONDA, 0

      CE MANRESA, 1 - PONTEVEDRA, 0

      CD ARNEDO, 0 - ATLÉTICO BALEARES, 0

      UNIÓN ADARVE, 0 - LINARES DEPORTIVO, 0

      HÉRCULES, 0 - LA NUCÍA, 0

      VELARDE - SEVILLA (16:00)

      ALGAR - CELTA (16:00)

      ATLÉTICO CIRBONERO - INTERCITY (16:00)

      CD TERUEL - LAS PALMAS (16:30)

      YECLANO - GRANADA (17:00)

      CORUXO - ELDENSE (17:00)

      AD SAN JUAN - NUMANCIA (17:00)

      OURENSE - ALCORCÓN (17:00)

      LLEIDA - ALAVÉS (18:00)

      UTEBO - MÉRIDA (18:00)

      SAN ROQUE - GETAFE (18:30)

      REAL UNIÓN - CÁDIZ (18:30)

      CAZALEGAS - REAL SOCIEDAD (19:00)

      UD ALZIRA - ATHLETIC DE BILBAO (21:00)

      CD ARENTEIRO - ALMERÍA (21:00)

      Radio en directo COPE
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