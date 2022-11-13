Sigue en directo la primera ronda de la Copa del Rey

ATLÉTICO PASO, 0 - REAL MURCIA, 0
MOLLERUSA, 0 - RAYO VALLECANO, 0
QUINTANAR DEL REY, 0 - GIRONA, 0
CF VIMENOR, 0 - MIRANDÉS, 0
CD DIOCESANO, 0 - ZARAGOZA, 0
LEALTAD, 0 - TENERIFE, 1
LAS ROZAS, 0 - EIBAR, 0
PEÑA DEPORTIVA, 0 - MÁLAGA, 0
CD ÁLFARO, 0 - CARTAGENA, 0
RECREATIVO, 0 - BURGOS, 0
GIMNÁSTICA TORRELAVEGA, 0 - OVIEDO, 1
JUVENTUD TORREMOLINOS, 0 - HUESCA, 0
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ISLAS PITIUSAS, 0 - RAYO MAJADAHONDA, 0
CE MANRESA, 1 - PONTEVEDRA, 0
CD ARNEDO, 0 - ATLÉTICO BALEARES, 0
UNIÓN ADARVE, 0 - LINARES DEPORTIVO, 0
HÉRCULES, 0 - LA NUCÍA, 0
VELARDE - SEVILLA (16:00)
ALGAR - CELTA (16:00)
ATLÉTICO CIRBONERO - INTERCITY (16:00)
CD TERUEL - LAS PALMAS (16:30)
YECLANO - GRANADA (17:00)
CORUXO - ELDENSE (17:00)
AD SAN JUAN - NUMANCIA (17:00)
OURENSE - ALCORCÓN (17:00)
LLEIDA - ALAVÉS (18:00)
UTEBO - MÉRIDA (18:00)
SAN ROQUE - GETAFE (18:30)
REAL UNIÓN - CÁDIZ (18:30)
CAZALEGAS - REAL SOCIEDAD (19:00)
UD ALZIRA - ATHLETIC DE BILBAO (21:00)
CD ARENTEIRO - ALMERÍA (21:00)