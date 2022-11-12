Sigue en directo la primera ronda de la Copa del Rey: arrancan los partidos de Osasuna y Valladolid

BARBADÁS, 0 - VALLADOLID, 0 (PRIMERA PARTE)
FUENTES, 0 - OSASUNA, 0 (PRIMERA PARTE)
MANACOR, 0 - ANDORRA, 0 (PRIMERA PARTE)
ATLÉTICO SAGUNTINO - AMOREBIETA (17:00)
GUIJUELO - DEPORTIVO (17:00)
NAVALCARNERO - UD LOGROÑÉS (17:00)
OLOT - LEVANTE (17:00)
ARENAS CLUB - LUGO (18:00)
GERNIKA - LEGANÉS (18:00)
GUADALAJARA - PONFERRADINA (18:00)
HUÉTOR TÁJAR - ALBACETE (18:00)
RACING RIOJA - NÁSTIC (18:00)
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SESTAO RIVER - RACING FERROL (18:00)
BEASAIN - SPORTING DE GIJÓN (18:00)
UTRERA - AD CEUTA (18:00)
ALCORA - ELCHE (18:30)
AUTOL - MALLORCA (18:30)
CACEREÑO - CÓRDOBA (20:00)
CD CORIA - FUENLABRADA (20:00)
PALENCIA CRISTO ATLÉTICO - UD IBIZA (20:00)
RINCÓN - ESPANYOL (21:00)
SANTA AMALIA - VILLARREAL (21:00)
ALMAZÁN - ATLÉTICO DE MADRID (22:00)