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      Copa del Rey | Primera Ronda

      Sigue en directo la primera ronda de la Copa del Rey: arrancan los partidos de Osasuna y Valladolid

      23 partidos de la primera ronda se disputan este sábado. Entran en liza siete equipos de Primera: Valladolid, Osasuna, Elche, Mallorca, Espanyol, Villarreal y Atlético.

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      Tiempo de Juego en el estadio de San Miguel en el que se juega el Fuentes - Osasuna.

      Cope.es

      Tiempo de lectura: 1'Actualizado 16:03

      BARBADÁS, 0 - VALLADOLID, 0 (PRIMERA PARTE)

      FUENTES, 0 - OSASUNA, 0 (PRIMERA PARTE)

      MANACOR, 0 - ANDORRA, 0 (PRIMERA PARTE)

      ATLÉTICO SAGUNTINO - AMOREBIETA (17:00)

      GUIJUELO - DEPORTIVO (17:00)

      NAVALCARNERO - UD LOGROÑÉS (17:00)

      OLOT - LEVANTE (17:00)

      ARENAS CLUB - LUGO (18:00)

      GERNIKA - LEGANÉS (18:00)

      GUADALAJARA - PONFERRADINA (18:00)

      HUÉTOR TÁJAR - ALBACETE (18:00)

      RACING RIOJA - NÁSTIC (18:00)

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      SESTAO RIVER - RACING FERROL (18:00)

      BEASAIN - SPORTING DE GIJÓN (18:00)

      UTRERA - AD CEUTA (18:00)

      ALCORA - ELCHE (18:30)

      AUTOL - MALLORCA (18:30)

      CACEREÑO - CÓRDOBA (20:00)

      CD CORIA - FUENLABRADA (20:00)

      PALENCIA CRISTO ATLÉTICO - UD IBIZA (20:00)

      RINCÓN - ESPANYOL (21:00)

      SANTA AMALIA - VILLARREAL (21:00)

      ALMAZÁN - ATLÉTICO DE MADRID (22:00)

      Radio en directo COPE
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