Ceballos, baja de última hora en la final de Copa por una "pequeña lesión" en el bíceps femoral

Dani Ceballos no podrá disputar la final de la Copa del Rey que el Real Madrid juega ante Osasuna en La Cartuja, tras sufrir una "pequeña lesión" en el bíceps femoral de la pierna derecha, en el último entrenamiento completado en Sevilla en vísperas del partido.

A veces las ganas pueden jugar malas pasadas.Ayer entrenando sufrí una pequeña lesión que me impide jugar hoy. Era muy especial para mí, por ser Sevilla y tras una Copa tan emocionante y llena de buenos recuerdos. Estoy dolido y triste, pero me levantaré!?? ¡ Vamos Equipo ! pic.twitter.com/ZjJFfd9ZUx — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) May 6, 2023

"A veces las ganas pueden jugar malas pasadas. Ayer entrenando sufrí una pequeña lesión que me impide jugar hoy", reveló Ceballos en sus redes sociales tras confirmarse su ausencia en el once titular y no estar presente entre los jugadores de banquillo.

Ceballos, que ha desempeñado un papel clave en las remontadas en la Copa del Rey en La Cerámica ante el Villarreal y frente al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, lamentó perderse la gran cita. A la vuelta el domingo del Real Madrid de Sevilla, el centrocampista será sometido a una resonancia magnética en la ciudad deportiva de Valdebebas, con la que conocerá el alcance exacto de su lesión. Tiene muy pocas opciones de estar el martes ante el Manchester City en la Liga de Campeones.

"Era muy especial para mí, por ser Sevilla y tras una Copa tan emocionante y llena de buenos recuerdos. Estoy dolido y triste, pero me levantaré. ¡Vamos Equipo!", sentenció.