Carlos Soler se emociona en Tiempo de Juego al dedicar la Copa a su tío fallecido

El centrocampista Carlos Soler, por su parte, se confesaba "mareado de tanta celebración" tras un partido "complicado", ya que "el Barcelona te somete. En la segunda parte, ellos han estado mejor pero la Copa es del Valencia" porque "en la primera, de tres ocasiones" ha "metido dos".

"Ahora mismo no me acuerdo de la jugada del segundo gol. Creo que estaba en desventaja con Jordi Alba pero me he sentido fuerte. Llevaba mucho tiempo esperando algo así. Esto es un sueño", agregó el jugador che.