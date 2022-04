Borja Iglesias y Juanmi califican la final ante el Valencia como el partido más importante de sus vidas

El delantero del Betis Borja Iglesias ha afirmado este jueves que, como no ha "jugado nunca una final", el del sábado contra el Valencia "es el partido más importante" y espera que sea la culminación de una "Copa que ha sido bonita", por lo que se siente "afortunado por vivir este momento".

"Son momentos únicos, los días previos son importantes. Me gusta imaginarme en el partido, únicamente en acciones de gol. Me he visto marcarlo y celebrarlo. No he vivido una final pero sí partidos importantes y son momentos que te tienes que guardar. Es bonito disfrutar de todo este proceso", ha añadido el futbolista compostelano en rueda de prensa.

Borja Iglesias tiene "muchas ganas de disfrutar un partido bonito y de celebrar un título", para lo que es consciente que los béticos deben "hacer muchas cosas bien" porque "el partido puede darse de mil maneras" frente a "un Valencia duro con gente en ataque peligrosa y vertical".

El atacante gallego ha recordado que "siempre es especial jugar contra el Valencia" porque llegó a su "cantera con 14 años", le guarda "mucho cariño al club y es bonito reencontrarse en este tipo de momentos".

Borja Iglesias alabó a Hernández Hernández, designado para la final, al decir que es "un gran árbitro capacitado para pitar en este tipo de partidos en España" y vaticinó que el colegiado canario "dominará el partido como sabe, hay que dejarle hacer".

El jugador gallego asume que "se lleva mucho tiempo hablando del fútbol destructivo del Valencia" pero no descarta que "planteen el partido de forma distinta e igual" es el Betis el que "acaba perdiendo tiempo", aunque su deseo es "ser protagonistas", para lo que "será importante estar bien con balón".



El autor del gol que metió al Betis en la final cree que "aunque haya alicientes distintos" a los de otros partidos, "lo importante en cuanto empiece es controlar no distraerte con lo de fuera" y, en este sentido "lo que cuentan quienes han jugado finales así es información que viene bien".



En su tercera campaña en el Betis, Borja Iglesias se ha destapado al fin como goleador tras haber "currado mucho para darle la vuelta" a una "primera temporada que no fue fácil" y ahora espera "trabajar este partido en base a la importancia que tiene para el club y la afición".

Juanmi se ha visto marcando el gol del triunfo

El delantero del Real Betis Juan Miguel Jiménez 'Juanmi' ha asegurado este jueves en rueda de prensa que ha "visualizado la victoria" bética en la final de la Copa del Rey del sábado y que "ojalá pueda marcar el gol del triunfo" para "culminar" así "un año muy bonito".

Juanmi dijo estar "muchas ganas de lograr un resultado favorable" en la final para "celebrar todos juntos" el primer título del Betis desde 2005, lo que realza "la importancia" del encuentro, si bien afirmó que conviene "mantener la calma para encarar este tipo de partidos con la menor presión posible".

El atacante malagueño considera una "suerte de estar en esta situación", aunque "ahora lo importante es que la Copa se quede aquí", un logro en el que pretende "ayudar al equipo", puesto que se considera "en el mejor momento de" su "carrera: ojalá siga así hasta final de temporada", dijo.

Juanmi es consciente de que el entrenador del Valencia, José Bordalás, "habrá preparado el partido para jugarse toda la temporada a una sola carta con sus armas", pero los béticos saben que si están "finos", son "capaces de generar muchísimo en ataque" y con ese estilo han "conseguido alcanzar una final y pelear por puestos europeos".