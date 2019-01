Bordalás niega problemas con Marcelino, que ha recordado las palabras de la mujer de Cata Díaz contra Bordalás

Mestalla acoge este martes el duelo de vuelta entre Valencia y Getafe, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey.

La relación entre ambos entrenadores no pasa, claramente, por su mejor momento. En su día, Marcelino, actual entrenador del Valencia, se quejó de la "intensidad" del Getafe, diciendo que el equipo azulón juega "al borde del reglamento". Por su parte, José Bordalás, entrenador del Getafe, recordó que "Marcelino ha tenido problemas con varios entrenadores, como el enfrentamiento que tuvo con Jurgen Klopp", aludiendo a un capítulo cuando el asturiano entrenaba al Villarreal.

El caso es que este lunes, en las correspondientes ruedas de prensa, han respondido a las preguntas de quienes les han pedido valorar en qué punto su relación. Bordalás ha sido escueto y claro cuando le han preguntado si habrá saludo de entrenadores: "No, no tengo mala relación con nadie, no sé lo que ocurrirá mañana". Marcelino, sin embargo, ha recordado un capítulo en el que la esposa del defensa 'Cata' Díaz rajó contra Bordalás en agosto de 2017 en su cuenta de Instagram. "Imaginaros que digo lo mismo que la mujer del 'Cata' Díaz, pero yo nunca lo haré".

En dicho mensaje, la mujer del central del Getafe le llamó "falso, traidor. [...] Sabes por qué ascendiste? Por los jugadores en los cuales te cagas hoy. [...] Técnico mediocre y persona falsa".