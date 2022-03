Bordalás: "Cuando perdemos nadie dice nada, todos nos dan la mano, pero cuando ganamos aparece el comodín"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró este martes que afrontan el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Athletic sin la necesidad de “demostrar nada a nadie” y sin pensar en quitarse “etiquetas” y se mostró convencido de que las críticas que han recibido desde la ida son una manera de justificarse de sus rivales y de tratar de condicionar este encuentro.

“Ya lo he dicho, hay un intento de condicionar pero no voy a entrar en eso, no nos interesa. Ha habido declaraciones de todo tipo, insinuando que en la ida el Valencia perdió tiempo o hizo cosas que no son permitidas y nada más lejos de la realidad”, afirmó.

“No creo que lo hayan logrado, creemos que los árbitros son grandísimos profesionales. Hay declaraciones de todo tipo pero no creo que vayan a dejarse influir. Todos sabemos quienes las han hecho. Hay quien ha hablado del modelo de juego del Valencia y yo les diría que cuál es. Estoy convencido de que el 99% no saben cómo juega el Valencia”, añadió.

Bordalás, tras recordar que ha entrenado toda su carrera de manera ininterrumpida y mostrarse orgulloso del juego de sus equipos, dijo que interpreta las críticas “como un elogio”.

“Cuando perdemos nadie dice nada, todos nos dan la mano y nos desean suerte pero cuando ganamos aparece el comodín para justificar que han perdido o para condicionar”, afirmó.

El técnico dijo que el hecho de que no valgan doble los goles fuera de casa hace que la eliminatoria esté igualada tras el 1-1 de la ida y pese a que se mostró seguro de que habrá “un ambientazo” en Mestalla. “Está al 50%”, sentenció.

?? Bordalás: "El equipo está bien, con la ayuda de la afición y el ambiente de Mestalla vamos a hacer un gran partido"



??? Rueda de prensa previa al #VCFAthletic#ADNBroncoyCopero ???? — Valencia CF (@valenciacf) March 1, 2022

“Fuimos capaces de hacer un grandísimo partido en San Mamés y estoy seguro de que lo vamos a hacer en Mestalla y que vamos a hacer disfrutar a Mestalla. Lo veo en el rostro de la plantilla y conforme se acerca el partido aumentan las buenas sensaciones. Es verdad que jugamos en casa y que la afición nos da ese plus y esa energía. Contamos con ello”, señaló.

Bordalás admitió que baraja la opción de jugar con tres centrales de nuevo. “Es una posibilidad. Siempre he dicho que el dibujo no es lo más importante sino que lo es el equilibrio. Hasta la fecha hemos tenido dificultades importantes defensivas en la liga. Buscamos el equilibrio y eso vamos a seguir haciendo”, destacó.

“El Athletic es un equipo que no se demora en dar pases en campo propio, busca mucha verticalidad y buscará espacios a la espalda de nuestra defensa”, explicó.

“Tenemos que jugar con el corazón pero también con la cabeza. Hay que tener la mente fría. Saber manejar los tiempos y no nos podemos desesperar si en algún momento hay algún contratiempo, como hicimos en San Mamés”, recordó.



El técnico dijo que no ha querido aislar a los jugadores. “Es inevitable que los jugadores vivan el ambiente, eso forma parte del fútbol y para ser un equipo o un jugador importante hay que saber convivir con eso. No creo que les vaya a afectar”, auguró.

“En partidos anteriores vimos que nos había faltado oficio pero hemos tenido suficientes experiencias esta temporada para madurar en tiempo récord. Y el fútbol no da otra oportunidad. Hay jugadores del Athletic que han vivido esto pero también nosotros los tenemos”, recordó Bordalás, que dijo que él está “tranquilo”.