Bordalás: "Sin haber comenzado el partido ya están acusándonos de cosas que no son ciertas"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, lamentó que "sin haber empezado" la final de la Copa del Rey de este sábado ya les hayan acusado por el lado del Betis "de cosas que no son ciertas" y con el objetivo de "intentar condicionar" un partido para el que es "optimista" pese a que ha escuchado que no es el favorito.

"Me hace mucha gracia, sin haber comenzado el partido ya están acusándonos de cosas que no son ciertas, no sé con que objetivo, imagino que para intentar condicionar y es irrespetuoso y fuera de lugar", aseveró Bordalás en la rueda de prensa previa.

El alicantino aseguró que "nunca" ha hecho algo similar "contra ningún equipo" porque sería "una falta de respeto a los jugadores y su afición". "De nuevo, se falta el respeto a una afición y a una entidad de más de cien años. El Valencia es el equipo que más faltas recibe, cuando se nos acusa que interrumpimos, será al contrario", añadió.





El preparador 'che' cree que esta final "es un momento muy importante para cualquier profesional". "Para mí y los jugadores es especial porque trabajamos para poder conseguir experiencias de este tipo. Una final de Copa un momento muy bonito del que vamos a disfrutar. Conseguir el título de Copa sería algo muy importante, no para mí sino para hacer feliz a mucha gente", indicó.

"En este tipo de situaciones quizá soy diferente y pienso más en los demás que en mí. Pienso en la afición, en el Valencia, en los familiares de los jugadores, los jugadores, en mi familia, en los que sufren, pero sobre todo por la afición porque estoy muy responsabilizado con ella porque me ha impactado ver la ilusión de la gente y la respuesta que está teniendo con el equipo. La respuesta de la afición ha sido increíble", añadió Bordalás.

El técnico valencianista no esconde que la de este sábado "es una oportunidad única ante un gran equipo" y dejó claro que ve al equipo "bien, motivado, con ganas y deseosos de que llegase el partido". "Somos el equipo más joven de la Liga, pero les veo responsabilizados y tranquilos, no necesitas un plus porque todos están esperando esta final y creo que la respuesta va a ser buena", apuntó.

"Sabemos que una final es siempre complicada y más teniendo enfrente al Betis, que es un gran equipo, que está haciendo una gran temporada y cuenta con una plantilla increíble. Tiene una gran afición y prácticamente va a jugar como local. Sé que se comenta que es el favorito y me parece bien, lo respeto, pero no pienso en ello, me centro en mi equipo y en lo que hay que hacer para ganar, somos optimistas", recalcó Bordalás.







El alicantino no olvida que esta es su "primera final", pero recordó que ya ha disputado en su carrera "partidos de ser o no ser porque te jugabas muchísimo". "Ya tengo cierta experiencia en partidos de este calado, aunque sea otro torneo", puntualizó.

El entrenador del Valencia sabe que "a partido único puede pasar cualquier cosa" y que su misión es "preparar lo mejor posible un partido de este calado para intentar que tu equipo salga ganador", y resaltó que han tenido "menos tiempo del que suele ser habitual" para prepararlo. "Visualizo un ambiente increíble. El fútbol no deja de sorprendernos y estoy seguro de que habrá un bonito partido", deseó, manifestando que aunque siempre "aspiras a conseguir objetivos ambiciosos en un club histórico como el Valencia", agregó.

Finalmente, Bordalás confesó que tiene "sensaciones muy buenas" con Gabriel Paulista. "Ha estado trabajando al margen y el jueves hizo cosas con el grupo. Tenemos motivos para ser optimistas y creo con seguridad que estará en el once, es un jugador muy importante", sentenció.