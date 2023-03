Ancelotti: "No es fácil renunciar a jugadores del nivel de Kroos o Modric"

Carlo Ancelotti ha atendido este miércoles a la prensa un día antes de enfrentarse al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Y ha repasado toda la actualidad del equipo blanco desde una posible suplencia de Kroos o Modric, a los premios 'The Best' o el estado de forma de sus jugadores para el encuentro de este jueves.

"Puede ser que mañana Kroos o Modric no jueguen, lo veremos mañana. No es fácil renunciar a jugadores de este nivel. Es un partido en el que podemos necesitar energía o experiencia", ha comentado sobre las opciones de ver sobre el césped del Bernabéu a los dos centrocampistas.

El pasado lunes se entró el premio 'The Best' y Ancelotti tiene a sus tres mejores jugadores en el Real Madrid. "Tengo un conflicto de intereses, no puedo elegir a mis tres jugadores poruqe los tres forman parte de la plantilla". Y añadió en referencia a las votaciones: "No me ha llamado la atención ninguna".

En lo referente a 'El Clásico' afirmó: "Es uno de los partidos más bonitos que puede jugar un futbolista. Estamos a un paso de la final, queremos disfrutar y hacerlo mejor".

El Real Madrid perdió en la final de la Supercopa ante el conjunto azulgrana y Ancelotti no quiere repetir los errores de aquel partido. "Si repetimos los mismos errores lo pasaremos mal. Intentaremos no repetirlo". Además es el primer Clásico tras el estallido de el 'Caso Negreira' y el italiano también se ha pronunciado: "No creo que haya corrupción. El árbitro lo intentará hacer de la mejor manera posible".

"Es normal que tengamos dependencia de Vinicius. En estos momentos es uno de los jugadores más grande que tiene el fútbol, por eso dependemos de él", finalizó.