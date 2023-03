Ancelotti: "Estoy muy contento, hemos jugado muy bien"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, analizó la derrota ante el Barcelona en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey. Los azulgranas se llevaron la victoria en un partido muy defensivo gracias a un gol de Militao en propia puerta, que pone en ventaja a los hombres de Xavi de cara al partido de vuelta, el 5 de abril en el Camp Nou. El técnico italiano, pese a la derrota, se mostró contento por el juego de los suyos: "Hemos presionado bien, hemos manejado bien el balón pero la derrota duele. Tenemos noventa minutos y si somos capaces de hacer lo mismo, tenemos oprotunidad. Era difícil buscar espacios porque estaban muy cerrados; ha sido complicado. Estoy muy contento, hemos jugado muy bien. No hemos permitido jugar al Barcelona como quiere y eso es algo bueno para nosotros. Hay que repetir esto en el partido de vuelta. ".

Ancelotti afirmó que solo les había faltado el gol y que el Barcelona tuvo suerte en el que marcaron: "Hemos hecho el partido que teníamos que hacer, presionando mucho, sin permitirles tocar. Les ha faltado el gol. Ellos tampoco han hecho nada para marcar, han tenido un poco suerte en un rebote pero tenemos noventa minutos. Estamos satisfechos por el partido, no siempre tenemos la oportunidad de controlar el juego contra un equipo como el Barcelona. Hay que remontar, pero no es la primera vez que remontamos una eliminatoria. ".

Sobre el gran marcaje de Araujo a Vinicius, afirmó que: "El partido lo hemos empezado y terminado bien. El error individual con un pase mal hecho, con un rebote nos han marcado y ha afectado al equipo. No hemos permitido la salida ni la posesión del Barcelona y esto es un mérito. El marcaje de Araujo ha Vinicius ha sido correcto".

El italiano opinó que el Barcelona no tendría que haber ganado el partido: "El Barcelona no se ha merecido ganar, es bastante obvio. Ha sido unos de los mejores partidos del Madrid a nivel de presión alta. En el Camp Nou no tendrán un planteamiento tan defensivo"

Por último, elogió el trabajo defensivo de los azulgranas: "Ha sido raro ver al Barceona de esta manera pero han aprendido muy bien, son muy sólidos a nivel defensivo, tienen compromiso colectivo. La mayoría de veces la hacen con presión adelantada, hoy han cerrado muy bien las líneas".