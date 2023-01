Ancelotti: "Este escudo nunca se rinde"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que la segunda parte de su equipo ante el Villarreal, donde remontó el 2-0 de una "muy mala" primera, fue "inesperada" y valoró la respuesta como "espectacular", aunque también dejó claro que no pueden "llegar tan cerca del fondo para reaccionar".

"Parece que hemos vuelto, pero también tenemos que tener en cuenta la primera parte, que no ha sido buena, ha sido muy mala. La segunda ha sido inesperada porque es difícil cambiar la dinámica cuando ha sido tan mala la primera", indicó Ancelotti en la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico italiano confesó que estaba "muy enfadado" al descanso con el 0-2 en contra. "Se han adelantado muy pronto y nos hemos sido contundentes en los duelos y hemos perdido demasiados. Les he dicho que despertasen porque estábamos a tiempo y se han despertado muy bien", advirtió.







"No podemos jugar como la primera parte. La reacción en la segunda ha sido espectacular como siempre porque este escudo nunca se rinde, pero no podemos llegar tan cerca del fondo para reaccionar", recalcó el italiano.

El de Reggiolo celebró que su equipo tuviera "carácter y personalidad para cambiar la dinámica, que era muy negativa". "No lo tenemos que olvidar y mejorar, pero la segunda parte nos da mucha confianza. Tuvimos carácter, hemos luchado todos los balones, hemos cambiado y creo que vosotros (a los periodistas) también habéis cambiado el artículo del partido", subrayó con una sonrisa.

Para el entrenador madridista, Marco Asensio y Dani Ceballos "cambiaron la dinámica del partido". "Los dos pusieron más calidad y más energía y creo que han sido determinantes para darle la vuelta", confesó.

Además, confirmó que cambió a Rodrygo Goes al descanso porque tenía "un músculo un poco cargado" y prefería "no arriesgar", y aseguró que vio "muy bien" a Eduardo Camavinga, al que mantuvo en el campo pese a tener una amarilla desde la primera parte en la que "no estuvo bien colocado, como todos". "En la segunda tuvo más energía, más carácter. No le he quitado porque poco a poco aprende que debe cuidarse. Ha hecho un partido completo", detalló.

Finalmente, Ancelotti descartó que hubiese tenido algún problema con el guardameta local Pepe Reina. "No ha pasado nada, él estaba un poco molesto con Vinicius y le he dicho que calma y tranquilidad", zanjó. De todos modos, al ser preguntado sobre si había pasado algo con Vinicius y el banquillo del Villarreal, dejó claro que desconocía "si estaban enfadados". "Lo que he visto es que a Vinicius le han dado muchas patadas, como siempre", sentenció.