Álvaro Cervera, sobre la Copa del Rey: "La competición está hecha para que ganen Madrid, Barça o Atleti"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, criticó el formato actual de la Copa del Rey y dijo que su equipo no aspira a ganar esta competición pese a superar la eliminatoria contra el Fuenlabrada. "Es muy complicado jugar este tipo de partidos, un día de Reyes, a las cuatro de la tarde. Y es la Copa del Rey, una competición hecha para que la ganen otros equipos y no el Cádiz", señaló en la rueda de prensa posterior.

"Los sorteos no son puros, normalmente se juega en casa del rival más débil sin ser a ida y vuelta. Eso ya, bajo mi punto de vista, no es justo. Una competición se juega justamente cuando se sortea, te toca ida y vuelta y ya está. Además hay equipos que no entran hasta no sé cuántos de final porque están en otras competiciones", añadió.

"Esta competición está diseñada para que al final lleguen el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético, que son los mejores. Y para que los equipos modestos puedan hacer taquilla, que yo creo que está bien diseñado. Nosotros estamos un poco de paso hasta que te coja un día el Fuenlabrada o un equipo similar, te gane y sea noticia nacional. O te coja el Barcelona o el Madrid y te elimine", dijo.

Pese a ello, dio por bueno el triunfo: "Que nos pase cosas buenas es bien recibido porque de momento en LaLiga todo son malas noticias. Sabemos que la Copa no es una competición para nosotros, muchas veces nos trastoca el entrenamiento, gente que tiene que parar por lesiones".



"El partido para mi es muy igualado, apenas se ha notado la diferencia de categoría. En la primera parte creo que hemos estado mejor que ellos, ellos en la segunda han estado mejor. No hemos tirado a gol pero hemos tenido situaciones para ello, que para mi es lo importante. Y en el fútbol no se trata de tirar más o menos sino de cuando puedas, meterla. Hemos tenido la suerte de hacerlo", añadió.

Además, aprovechó para pedir refuerzos en invierno: "Necesitamos jugadores de esta categoría. Posiciones me dan igual. Necesitamos reforzar el equipo con jugadores acostumbrados a jugar en esta categoría, con lo que conlleva jugar en Primera táctica, técnica y físicamente. Que nos den un plus".

.

?? Cervera, en rueda de prensa



?? “Los sorteos no son puros. Está competición está hecha para que lleguen @RealMadrid, @FCBarcelona y @Atleti"



? "Estamos de paso. Hasta que seamos noticia porque nos elimina el @Fuenla o lleguen Barca o Madrid y te eliminen”



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/xHVQwEjr7D — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 6, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado