Alguacil: "Es tristísimo que un aficionado no pueda representar a su equipo con una camiseta fuera de casa"

Con un tono ligeramente más bajo del habitual se ha presentado Imanol Alguacila la rueda de prensa previa al duelo copero de mañana ante el F. C. Barcelona.

Apenas hacía unos minutos que sabía que Silva no iba a poder jugar y, aunque se ha empeñado en mostrar confianza, su desazón ha sido visible: "Vamos a esperar a la resonancia", ha dicho en referencia a la lesión que sufre Silva.

"En un principio parece que es el sóleo que tenía dañado. Veremos si es la antigua cicatriz que le está molestando o si es una nueva lesión", ha explicado.

"No parece gran cosa, pero no me quiero aventurar, aunque evidentemente para mañana no está", ha precisado.

No ha ocultado el técnico que "David es un jugador diferencial cuando está en un gran momento y ahora lo está", aunque confía en el resto de futbolistas del equipo para sacar adelante un partido complicado.

"Antes no iba a ser fácil y ahora tampoco", ha dicho. "Al final el objetivo va a ser el de siempre: intentar ser mejor que ellos para ganar el partido y pasar las eliminatoria. Eso sí que no cambia. Esté o no esté David", ha afirmado.

Se ha referido Alguacil a esas estadísticas que reflejan que la Real Sociedad hace casi 32 años que no gana en el Camp Nou.

"Los partidos que se han perdido no tienen vuelta", ha manifestado. “El objetivo es ganar. Tenemos un gran equipo delante que viene de ganar la Supercopa. Está en buen momento, pero también nosotros. Es verdad que son muchos años sin ganar, pero ¿por qué no mañana?", se ha preguntado en uno de sus intentos por levantar los ánimos.

No han faltado en su comparecencia los elogios hacia el Barça, del que ha destacado sobre todo su capacidad de sacrificio. “Aparte de la calidad que tiene con jugadores muy contrastados y que lo han ganado casi todo, este Barça es una barbaridad lo que trabaja sin balón tras pérdida. Cómo se junta, cómo sale después".

"Esta última jornada es el equipo que más ha corrido. Y no solo eso, sino a las velocidades a la que lo hacen", ha indicado.

En cualquier caso, y pese a las bajas y a la calidad del rival, Alguacil se ha esforzado en transmitir confianza. "Lo importante es lo que hagamos nosotros. Si damos nuestra mejor versión no tengo miedo a ningún rival ni a ningún estadio", ha dicho.

Y ha recordado lo sucedido en la eliminatoria de cuartos de final de 2020 ante el Real Madrid. "El Madrid venía de una racha impresionante de partidos sin perder y recordad de lo que fue capaz este equipo", ha remarcado.

"Yo no tengo dudas. Si mañana mostramos nuestra mejor versión y tenemos un gran día, ¿por qué no? No está David ni Merino, pero no hay excusas. Mañana lo que tenemos es un Barcelona-Real. El que gana pasa a semis y lo afronto con la misma ilusión de siempre. Hay que jugar y es el verde el que va a decir si hemos sido mejores que ellos o no", ha señalado.

LA PROHIBICIÓN DEL BARCELONA

Por último, sobre la prohibición del Barça de que ningún aficionado que no esté en la grada visitante porte los colores de la Real, Alguacil ha considerado que es "una pena".

"No me voy a meter donde no me llaman, pero es tristísimo que un aficionado no pueda representar a su equipo con una camiseta fuera de casa", ha indicado.