El Alavés cae en la trampa ante el Real Jaén; varios equipos de Segunda, eliminados

El Alavés cayó en la trampa del formato de la Copa del Rey y fue el único equipo de Primera División eliminado en la primera ronda tras perder 3-1 frente al Real Jaén en una jornada en la que el Athletic, el Eibar, el Granada y el Leganés, consiguieron clasificarse para la siguiente fase.

El conjunto vitoriano se convirtió en la primera víctima del sistema a partido único en el campo del rival inferior. Se enfrentó al Real Jaén, de Tercera División, que pegó el primer pelotazo de la jornada con una victoria solvente con la que dio un paso adelante en la Copa del Rey. Asier Garitano apostó por un equipo con muchos suplentes y con pocos titulares, como el defensa Víctor Laguardia, el centrocampista ghanés Wakaso Mubarak o el delantero Joselu. Sin embargo, no funcionó y el conjunto vitoriano se volvió a casa con tres goles y una eliminación. Los hicieron Álvaro Ocaña, Miguel Martín y Fran Fernández para el Jaén, mientras que Pere Pons marcó el 2-1 en el tramo final que no sirvió para nada. El Alavés tuvo el dudoso honor de ser el primer damnificado de una competición más adaptada para las sorpresas.

No la recibió el Eibar, que superó con contundencia al SD Logroñés. Ganó 0-5, gracias a la conexión Fabián Orellana-Pablo De Blasis que consiguió desatascar un encuentro que marchaba 0-0 en el minuto 57. En ese instante, De Blasis abrió su cuenta particular y ya no se pudo frenar la catarata de goles. El jugador argentino hizo otros dos, uno de ellos con otra asistencia de Orellana, y el brasileño Charles Dias cerró la goleada con un doblete que selló una victoria que da aire al equipo de José Luis Mendilibar. Cerca de los puestos de descenso en Liga, el Eibar respira en Copa.

El Granada sufrió muchísimo más para pasar a la siguiente ronda. L' Hospitalet, de Tercera División, vendió cara su derrota y estuvo a punto de dar la sorpresa. Hasta el minuto 79, con dos goles de Ton Ripoll y de Diego Martínez, tomó ventaja en la primera parte. Después, en la segunda, la expulsión de Adriá Parera por doble cartulina amarilla complicó al conjunto catalán, que finalmente sucumbió en la prórroga. El colombiano Adrián Ramos, desde el punto de penalti, y Roberto Soldado, empataron antes del final. Después, con L'Hospitalet, Ramos marcó su segundo tanto y acabó con la incertidumbre del Granada, necesitado de alegrías después de sumar sólo una victoria en Liga en sus últimos siete encuentros.

Tampoco falló el Athletic, que visitó el estadio del Intercity con muchos de sus jugadores menos habituales. Nombres como Asier Villalibre, Mikel Vesga, Unai Núñez, Iñigo Lekue, Iago Herrerín o Beñat Etxebarria, saltaron al terreno de juego para reivindicarse y cumplieron. El Intercity no fue rival y muy pronto, en el primer minuto, recibió el primer jarro de agua fría con el tanto de Ibai Gómez. Ese gol pulverizó las aspiraciones del conjunto alicantino, que poco a poco se fue rindiéndose hasta arrodillarse con los tantos de Beñat y de Kenan Kodro en la segunda parte.

Cerró la jornada el Leganés, con una victoria muy sufrida ante el Andorra de Gerard Piqué. Agonizó hasta los penaltis después de empatar 1-1 en los 120 minutos del choque, pero sobrevivió gracias a una decisión atrevida del jugador de Mali Moussa Sidibé, que tuvo en sus botas el tanto de la victoria pero decidió lanzar su penalti al estilo Panenka. Falló, mandó la pelota por encima de la portería, y el Leganés no desaprovechó su ocasión. Se necesitaron hasta 16 lanzamientos para terminar la eliminatoria y fue Oriol Dot quien acabó con las esperanzas del Andorra. Juan Soriano se erigió héroe del choque con su parada y los hombres del mexicano Javier Aguirre siguen vivos en la competición.

Muchos equipos de Segunda División también sufrieron. Algunos como el Rayo Vallecano, se clasificaron en el último instante (0-1 al Tarazona con gol de Valentín en el minuto final de la prórroga); otros, como el Alcorcón, el Extremadura, el Málaga, el Sporting, el Racing y el Numancia, no tuvieron la misma suerte. Fueron eliminados por el Cacereño, el Portugalete, el Escobedo, el Zamora, el Murcia y el Ceuta, respectivamente.