Abelardo pide disculpas al árbitro tras el partido de Copa: "Lo de Djuka y Cristo es inadmisible"

Abelardo ha sido contundente en la rueda de prensa posterior al encuentro de Copa del Rey ante el Numancia. Un encuentro que se ha caldeado y que ha acabado con la expulsión de su delantero, Djuka, por protestar un posible penalti sobre Cristo González, que también ha sido motivo de controversia por un encontronazo con otro jugador del Numancia.

Por ello el técnico asturiano se ha mostrado muy enfadado en rueda de prensa con sus propios jugadores: "Lo de Djuka, para mí como entrenador, es inadmisible, y lo que hizo Cristo después también. Le he pedido disculpas al árbitro por el comportamiento de mis jugadores", señaló el entrenador del Sporting.

"No me gusta ver eso nada porque perjudica al equipo, nos deja con diez jugadores cuando acababa de entrar y como entrenador no me gusta verlo, ni tampoco vivirlo en cualquiera de mis jugadores", añadió Abelardo, visiblemente decepcionado al respecto de lo ocurrido.

Además, el acta del partido deja en peor lugar, sobre todo, a Djuka, en las incidencias señaladas tras la expulsión. "Tras mostrarle la segunda amonestación y la correspondiente expulsión, se acercó a mí a escasos centímetros de mi cara, de forma amenazadora hasta que compañeros de su equipo lo retiraron del terreno de juego. Cuando entraba en el túnel de vestuarios propinó un golpe con la mano a un soporte publicitario, dañándolo", señala el árbitro del encuentro, Adrián Cordero Vega.





Teniendo en cuenta esto, Isaac Fouto ha informado, en 'El Partidazo de COPE', que lo normal es que al delantero le caigan 5 partidos de sanción en todas las competiciones, debido a la gravedad de lo ocurrido. Los cumpliría tanto en el encuentro de dieciseisavos de final del Sporting como en LaLiga Smartbank.