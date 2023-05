West Ham y Fiorentina se citan en Praga para la final

AZ Alkmaar, 0 - West Ham, 1 (Global: 1-3)

Veinticuatro años después de disputar la extinta 'Intertoto' que ganó en 1999 al Metz francés, el West Ham londinense, que venció otra vez al AZ Alkmaar (0-1) con un tanto del español Pablo Fornals, regresó a una final europea, la de la Liga Conferencia.



El conjunto de David Moyes, que ya había vencido en la ida, en Londres, por 2-1, jugará su cuarta final continental el próximo 7 de junio en el estadio Eden Arena de Praga. Ganó la desaparecida Recopa en 1965, al Múnich, y perdió la de 1976, ante el Anderlecht. Después llegó la de la Intertoto, su última presencia en una final europea.

Mantuvo el tipo el cuadro de Londres ante un rival al que le faltó convicción y acierto en los metros finales. Pero las ocasiones más claras fueron de los visitantes. Como la que tuvo a los nueve minutos el brasileño Lucas Paquetá que repelió el poste. La más clara del AZ fue una volea del japonés Yukinari Sugawara que desvió un defensa. Ni siquiera el meta Alphonse Areola tuvo que ejercer de salvador.



Detuvo el meta francés, no obstante, otro disparo de Seven Mijmans desde la frontal. Raso, flojo, mientras el West Ham advertía cada vez con más frecuencia de sus opciones al contraataque. Declan Rice tiró desde lejos y el brasileño Mathew Ryan evitó el tanto inglés y a ocho del final, Nayef Aguerd falló a puerta vacía cuando solo tenía que empujar el balón.



El gol, la sentencia, llegó en el tiempo añadido, con un balón robado por el español Pablo Fornals que sustituyó a Said Benrahma en el 75. Robó la pelota en el medio campo y ejecutó una carrera larga, desde el centro del campo, para batir a Mathew Ryan y sellar la clasificación del West Ham para la final.

Basilea, 1 - Fiorentina, 3 (Global: 3-4)

Un gol del centrocampista checo Antonin Barak a los 129 minutos de juego permitirá al Fiorentina volver a pelear, treinta y tres años después, por un título continental, tras certificar este jueves su clasificación para la final de la Liga Conferencia al imponerse por 1-3 al Basilea, en un encuentro de vuelta de semifinales en el que el italiano remontó el 1-2 adverso cosechado en la ida merced también a dos goles del argentino Nico González.

Remontada que si bien el internacional checo fue el encargo de culminar, resulta totalmente incomprensible sin la figura del atacante argentino Nico González que cuando peor pintaban las cosas para el conjunto "viola", rescató al Fiorentina con dos goles, uno en cada parte, que permitieron a los transalpinos forzar la prórroga.



Tiempo extra en el que el internacional albiceleste fue el encargado de iniciar la jugada que propició el definitivo 1-3 con un remate que despejó a duras penas el portero suizo Marwin Hitz, dando inicio a una acción que acabó con el tanto de Barak que llevó a los italianos a la final.