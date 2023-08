La UEFA sanciona a Osasuna con 100.000 euros por haber recurrido a la justicia ordinaria

La UEFA ha sancionado al Club Atlético Osasuna con una multa de 100.000 euros y el 5 % de los ingresos que pueda obtener en la Conference League a partir de la fase de grupos en caso de que la dispute tras la eliminatoria que jugará los días 24 y 31 de agosto.

El máximo organismo del fútbol europeo ha comunicado este jueves al club rojillo la conclusión del procedimiento disciplinario abierto por haber recurrido a la justicia ordinaria para defender su participación en la Conference League 2023-2024, por la que la entidad navarra deberá asumir costes económicos.

Osasuna disputará la Conference League La UEFA admite la participación de la entidad rojilla en la competición europea después de que haya finalizado el procedimiento ante el TAS. 25 jul 2023 - 12:06

Además, la UEFA impone al club una sanción de un año sin participar en competiciones europeas, sanción que queda a su vez suspendida durante un periodo probatorio de 2 años. Durante ese periodo, si la entidad no recurre a la justicia ordinaria, la sanción quedará sin efecto.

Por lo tanto, Osasuna podrá participar en la próxima edición de la Conference League 2023-2024 y no sufrirá ninguna sanción deportiva adicional si durante los dos próximos años no acude a la justicia ordinaria contra UEFA, como es su propósito. Según el comunicado del club, “la entidad acatará la decisión del Comité de Apelación de la UEFA y no la recurrirá”.