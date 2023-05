Los jugadores del West Ham, a puñetazos para defender a sus familias frente a los ultras del AZ

Bochornoso incidente en un partido de semifinales de la Conference League. La clasificación del West Ham para la final ante la Fiorentina (0-1) quedó empañada por los graves incidentes en las gradas de los jugadores 'hammers' que tuvieron que defender a sus familiares ante las amenazas de los radicales neerlandeses.

Después de que el árbitro pitase el final de un choque que se llevaron los ingleses gracias al gol del español Pablo Fornals, los ultras delAZ Alkmaarsaltaron a la grada donde se encontraban aficionados del West Ham (muchos de ellos familiares de los futbolistas). El incidente hizo que los jugadores 'hammers' se involucrasen en la pelea para intentar sacar a los más allegados de allí.

La seguridad del estadio tuvo que emplearse a fondo para que los incidentes no fueran a mayores. De hecho, en las tensas imágenes se aprecia a jugadores como Lucas Paquetá o Aaron Cresswell enfrentandose a los agresores a puñetazo limpio.

Por el momento ningún club se ha pronunciado mediante un comunicado, sin embargo, el portero del conjunto neerlandés, Mathew Ryan, ex de la Real Sociedad, dijo en sus redes sociales: "Ama la pasión, pero no cuando se convierte en pelea, con la esperanza de que nadie haya resultado gravemente herido o se sienta inseguro. De eso no se trata nuestro juego y espero que podamos aprender a evitar escenarios como ese en el futuro".