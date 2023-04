Gent, 1 - West Ham, 1

El West Ham no pudo con el Gante en el Ghelamco Arena (1-1), pero se acercó a las semifinales de la Liga Conferencia que aún debe asegurar en el encuentro de vuelta en el estadio de Londres.



El cuadro de David Moyes no pudo ganar un partido de este torneo por primera vez en lo que va de temporada. Llegó al duelo de cuartos con diez victorias, con todos los encuentros ganados. Pero en Gante no pasó del empate.





It ends level in Belgium. pic.twitter.com/2l06oIHofj — West Ham United (@WestHam) April 13, 2023