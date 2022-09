El West Ham se afianza en el liderato; la Fiorentina naufraga

El West Ham se afianzó al frente de la clasificación del grupo B de la Liga Conferencia, tras imponerse por 2-3 en su visita al campo de un Silkeborg danés, que cuenta sus partidos por derrotas.



A diferencia de lo ocurrido la pasada semana, en la que el técnico escocés David Moyes tuvo que recurrir en la segunda mitad a su gran estrella, el delantero jamaicano Michail Antonio, para poder doblegar por 3-1 al FCSB rumano, en esta ocasión el equipo londinense dejó sentenciado el choque en la primera parte.





? RESULTS ?



How are you feeling after Matchday 2? ??#UECL