Mourinho bate el récord de Ferguson; doblete de Jovic con la Fiorentina; el West Ham, a octavos con pleno

El Roma sufrió para ganar 1-2 al Helsinki y se mantuvo con vida en el grupo C de la Liga Europa en una jornada en la que su entrenador, José Mourinho, firmó un récord histórico: sumó su victoria número 107 en todas las competiciones europeas y superó a sir Alex Ferguson. El cuadro italiano, además de la cifra trascendental que sumó su entrenador, necesitaba un empate o una victoria para depender de sí mismo en la última jornada. La consiguió, con mucho sufrimiento, de nuevo en un país escandinavo, cuyos equipos parecen querer últimamente incordiar al Roma.

Un doblete del delantero serbio Luka Jovic, exjugador del Real Madrid, permitió a la Fiorentina llegar a la última jornada de la fase de grupos de la Liga Conferencia con opciones de alcanzar la primera plaza, tras imponerse este jueves por 2-1 al Istanbul Basaksehir. El resultado llevará a la Fiorentina a afrontar la última jornada, en la que los de Vincenzo Italiano visitarán el campo del Escuela de Fútbol de Riga, igualado a puntos con el Istanbul Basaksehir, que recibirá en la capital turca al Hearts escocés.

El West Ham inglés se aseguró el billete a los octavos de final de la Liga Conferencia tras prolongar este jueves su pleno de victorias en la competición al imponerse por 1-0 al Silkeborg danés. Un tanto del argentino Manuel Lanzini, que transformó a los 24 minutos un penalti cometido sobre el jamaicano Michail Antonio, bastó al equipo londinense para convertirse en el único que cuenta por victorias todos sus partidos de la Liga Conferencia.

El Niza se situó como nuevo líder del grupo D de la Liga Conferencia, tras imponerse este jueves por 2-1 al Partizan de Belgrado, que encajó su primera derrota de la competición, con los goles del marfileño Nicolas Pépé y el gabonés Mario Lemina. Un resultado que hubiera podido ser muy distinto si el portero local, el polaco Marcin Bulka, no hubiera resuelto a los dieciséis minutos con una gran intervención el remate del caboverdiano Ricardo Gomes, tras un fulgurante contraataque del conjunto serbio.

