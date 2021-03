Zidane: "Vamos a pelear LaLiga y la Champions, no lo veo imposible"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que no ve "nada imposible" en la Liga de Campeones y que van "a pelear" por conseguir el doblete, satisfecho por la imagen dejada por su equipo ante el Atalanta para firmar su pase a cuartos de final.

"Hicimos un gran partido, muy completo de inicio a fin. Estamos contentos de haber pasado la eliminatoria y por estar en cuartos. Ahora va a ser más complicado pero hay que disfrutar de este partido y descansar bien porque el sábado ya viene el lío", valoró en rueda de prensa. "Controlamos el partido defensivamente y ofensivamente hemos tenido ocasiones para hacer gol. Me alegro por los jugadores", añadió.

Zidane no renuncia a nada una vez superada la primera eliminatoria y con su equipo entre los ocho mejores de Europa. "Nosotros vamos a intentarlo, no lo veo imposible. Estamos aquí para eso, sabemos que es difícil pero lo vamos a pelear. Estamos vivos en dos competiciones y tenemos que disfrutar hoy de los goles que metimos y de nuestro juego. Cuando preparas las cosas con los jugadores y salen las cosas bien en el campo me alegro por ellos".

El técnico francés elogió el partido del brasileño Vinicius. "Lo vi bien, sobre todo en la jugada del penalti. Sabemos que cuando coge el balón y tiene espacios con su velocidad marca la diferencia. Poco a poco está bien y quiere siempre aportar al equipo. Me alegro por el penalti porque era el 2-0 y fue importante".

El Real Madrid jugó con una defensa con tres centrales que dejó satisfecho a Zidane. "Es un sistema con el que sabemos jugar y tenemos jugadores para hacerlo, de vez en cuando lo podemos utilizar. El día del Elche no fue un ensayo, podemos jugar de varias maneras". Y terminó destacando la participación de dos jugadores por los que no pasan los años. "Ramos es un líder que aporta cada día, es una persona importante para el equipo. No solo ahora, todos los años que lleva aquí. Mejor que esté con nosotros".

"Modric es muy inteligente, tiene 35 años pero en el campo no se ve. Si Luka quiere ser entrenador, lo tiene dentro, sabe de fútbol y lo puede ser. Me alegro de que se entienda de maravilla con Toni (Kroos)", sentenció.