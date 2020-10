Zidane: "Ha sido una noche difícil, pero me veo capaz de encontrar soluciones"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que fue una "noche difícil" tras caer ante el Shakthar Donestk (2-3) en la primera jornada de la Liga de Campeones, la segunda derrota consecutiva tras el Cádiz, pero afirmó que se ve "capaz" de "encontrar soluciones" para que no vuelva a ocurrir: "Tengo mala sensación porque al final se ha juntado un poco de todo. Nos equivocamos en el primer gol y luego nos ha faltado confianza, nos faltó juego, nos faltaron muchas cosas. Me alegro que mis jugadores reaccionaran en la segunda parte. Ha sido un partido malo y sabemos que tenemos que cambiar cosas", añadió Zidane, sin explicar cuáles son esas cosas.

"Tenemos que cambiar cosas, no nos lo merecemos. Es una noche mala, un partido malo, pero soy el entrenador y las soluciones las tengo que encontrar yo. Es complicado para los jugadores", manifestó 'Zizou', que admitió haber perdido "confianza". "Fue falta de todo, cuanto te meten tres goles seguramente hemos hecho muchas cosas mal", dijo.

"El primer gol que nos meten nos hace daño y luego ha sido un partido complicado. Nos ha faltado un poco de todo, pero lo que más la confianza, que es lo más importante. Me veo capazde encontrar soluciones y eso es lo que voy a intentyar. Es solo un segundo partido malo y ahora hay que preparar el partido del sábado para cambiar estas cosas", incidió.

El técnico francés, que se autoseñaló como "responsable", quiso quedarse con la segunda mitad. "La primera parte ha sido negativa y en la segunda hemos mejorado. Está claro que algo no he hecho bien. Intentamos desde el primer minuto meterles en complicaciones, presionamos arriba, pero cuando ellos marcan cambió todo", comentó.

"No hay que olvidarse de los partidos anteriores. Hemos empezado con tres victorias y un empate en Liga. Hoy es la segunda derrota, no estamos contentos pero no vamos a bajar los brazos. Esto acaba de empezar y lo que queremos es dar la vuelta estando todos juntos. De cara al sábado no tengo nada que decir a los aficionados. Nos vamos a presentar a las 16 horas y vamos a preparar", añadió sobre el choque contra el Barça.

"Para nosotros lo importante es tener tranquilidad y hoy es una noche negativa. Me disgusta por los jugadores, me han hecho ganar muchas cosas y hoy es un mal partido. Pero esto es el fútbol, hay que aguantar porquie sabemos que hoy es gris y mañana saldrá el sol. A veces es muy complicado, ha sido una noche difícil, pero sigo creyendo en esta plantilla", finalizó.