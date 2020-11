Zidane, sobre Sergio Ramos: "No tengo ninguna duda de que se va a quedar y va a seguir haciendo historia"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, resaltó las dificultades que encontraron para derrotar al Inter de Milán y felicitó a sus jugadores "por creer hasta el final", para firmar con el tanto del brasileño Rodrygo (3-2) el primer triunfo de la temporada en la Liga de Campeones. "Siempre podemos hacer más pero hay que estar contentos y disfrutar porque hay muchas dificultades dentro de un partido. El Inter es un buen equipo y cuando sumas tres puntos hay que felicitar a los jugadores por el esfuerzo y por creer hasta el final", aseguró a Movistar.

"Siempre hay tensión en un partido, es normal. Era un encuentro de Champions muy igualado y son tres puntos importantísimos en casa. Había que sumar, lo hicimos con carácter y sufriendo porque hay un rival muy bueno, pero hay que felicitar a lo jugadores porque no ha sido fácil", añadió.

Se quedó Zidane con los momentos en los que su equipo "presionó arriba", recuperó el balón y lo hizo "bastante bien" en la primera parte y reconoció que todo cambió con el primer tanto del Inter. "Tras el 2-0 nos meten el gol muy rápido y tenemos un poco de dificultad para seguir con nuestro fútbol. La segunda parte fue muy igualada pero al final, con el tercer gol muy bonito, merecemos los tres puntos", opinó.

El técnico francés elogió al Inter de Milán. "Físicamente son buenos jugadores, rápidos ofensivamente. Nos han puesto en dificultades", reconoció. Y se quedó con el buen rendimiento de sus cambios con la entrada al campo de los brasileños Vinicius y Rodrygo más el croata Luka Modric. "Los cambios son buscando algo positivo y diferente. Marco y Eden hicieron un buen trabajo. Hay que ir despacio con los dos, jugaron una hora y con los cambios conseguimos lo que queríamos, aprovechar los espacios que podía dejar el rival", destacó.

Finalmente, Zidane elogió a Sergio Ramos, que alcanzó los 100 goles como madridista. "Sabemos el jugador que es y me alegro porque hoy también ha sido importante con su gol. Me alegro de lo que está haciendo, es nuestro capitán y líder, y claro que lo queremos para siempre, pero no tengo dudas de que se va a quedar y de que va a seguir haciendo historia aquí", sentenció.