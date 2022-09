Xavi: "El resultado es negativo, pero no refleja lo que ha pasado en el partido"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que “el resultado no reflejó lo que se vio en el campo” tras perder por 2-0 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.



“Pero esto es la ‘Champions’ y si perdonas lo acabas pagando. Es un paso atrás, la derrota es por nuestros errores. El primero en un córner y el segundo por no parar la jugada. Y hemos fallado mucho ante el portero”, añadió el técnico azulgrana en rueda de prensa.



Además, Xavi dijo que está “cabreado porque era un día para ganar aquí” y consideró que el Barça fue “mejor que el Bayern en muchos aspectos”. En este sentido, para el técnico azulgrana “la primera parte fue excelente”.

