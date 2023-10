Xavi: "Parece que vemos fantasmas con la Champions"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este martes que hay que "dejar de lado" el hecho de que parezca que su equipo "ve fantasmas" en la Liga de Campeones, en la previa del partido frente al Oporto que se disputará este miércoles en el Estádio do Dragao.



"Hay que hacer una reflexión de que hay que abandonar todo esto. Tenemos a Gündogan y Cancelo, que son campeones actuales, y jugadores con muchos partidos en la competición", resaltó Xavi, que en Oporto cumplirá 100 partidos al frente del equipo azulgrana. Confesó que, a lo largo de esta etapa, ha aprendido a "tratarlo todo con más naturalidad" y a "competir de diferentes maneras".

Ante las declaraciones del preparador del Oporto, Sérgio Conceiçao, avanzando la posibilidad de que el cuadro portugués juegue con una defensa de cinco, Xavil dijo que su equipo estará "preparado" para "mostrar soluciones" si eso ocurre.



"Ellos tienen bajas importantes, nosotros también: De Jong, Raphinha y Pedri, pero mañana jugaremos once contra once y saldrán futbolistas de mucho nivel igualmente", aseguró.



Sobre el rival, detalló que el Oporto "tiene transiciones endemoniadas, presión tras pérdida espectacular y son fuertes a balón parado", y que no piensa en "ser primero o segundo de grupo", sino en "clasificar para octavos".



Xavi se mostró "contento" con el "rendimiento inmediato" de todos los jugadores y especialmente satisfecho con el de Joao Félix, de quien dijo que le beneficia "una posición donde puede potenciar su talento".



"Mira por el equipo, está siendo solidario y por eso le están saliendo las cosas", puntualizó el técnico del Barcelona.



Sobre la renovación de Lamine Yamal, que se produjo el pasado lunes, señaló que "ojalá marque una época en el Barcelona".



"Las expectativas son tremendas, está jugando a un nivel brutal, pero vamos a ver en el futuro. A los futbolistas a los que se les ha comparado con Messi no les ha ido bien", concluyó Xavi.