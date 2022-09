Xavi marca el primer objetivo del Barcelona en esta Champions: "Hay que llegar como mínimo a octavos"

Xavi Hernández ha comparecido este martes en rueda de prensa en la previa del partido de los azulgranas contra el Viktoria Plzen checo. "La Champions solo la gana un equipo y es difícil. Hay que llegar como mínimo a octavos e intentar ganarla", ha señalado el técnico. Los catalanes se han reforzado este verano y aunque el español cuente con un amplio abanico de jugadores, Xavi no se fía.

"Podemos tener gran plantilla y mañana pegar un petardazo. Al final me lo como yo con patatas. Sería hablar por hablar. Hay que demostrarlo como hicimos ante Sevilla y Valladolid", ha indicado el español. Durante su comparecencia, Xavi Hernández ha anunciado que hará cambios respecto a la alineación del pasado fin de semana. "Habrá rotaciones. Hay cansancio. En Sevilla fue una guerra Hay acumulación de fatiga. La gente debe sentirse importante. Hay mucha plantilla".

Tras confirmar que habrá rotaciones el miércoles, el técnico fue preguntado por si jugarán Piqué y Jordi Alba: "Podría ser el día para varios jugadores. Ellos nos ayudan desde otro rol, pero puede cambiar si entrenan bien. No estorba nadie de la plantilla. Todos tendrán minutos". También dejó entrever que Ansu Fati puede empezar desde el inicio mañana: "Está listo para jugar y ser titular. Está anímicamente fuerte y esperamos que pueda entrar más a menudo".

"Desde el 2015 no ganamos la Champions y el año pasado fuimos a Europa League. Hay que pensar que cada partido va a ser una guerra. Nos ha tocado un grupo muy difícil", ha señalado el catalán. El Barcelona está en el grupo C de la Champions con el Bayern, Inter y el equipo checho.

Otro nombre propio fue Dembélé, que este martes sido entrevistado por Mundo Deportivo y Sport: "Soy parte de este cambio de Ousmane. Aunque yo no he visto este cambio. Yo he sido honesto con él y es un jugador clave. He insistido mucho en que se pueda quedar. Soy parte de su felicidad, pero no el máximo responsable. Ha sido él mismo el que ha cambiado el chip. Ahora tiene la mentalidad y va a ser más fácil que triunfe. Ahora se siente feliz e importante en el grupo".

Pjanic, rumbo a Emiratos Árabes Unidos

El centrocampista Miralem Pjanic, con permiso del club para cerrar su salida, ha sido la única ausencia del Barcelona en el último entrenamiento antes de estrenarse este miércoles (21:00 horas) en la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Viktoria Plzen checo.

"Pjanic nos podría ayudar pero ha decidido salir y buscar oportunidades", ha señalado el entrenador catalán en rueda de prensa. El futbolista bosnio está negociando su fichaje por el Sharajah FC de la liga de los Emiratos Árabes Unidos. Helena Condis ha informado este martes que según fuentes del jugador, la oferta es irrechazable a nivel económico, además el jugador quiere protagonismo. Su salida podría dejar unos 3 millones de euros al Barça.

La de Pjanic ha sido la única baja en la sesión matinal del Barça celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde Eric García, que acabó el último partido contra el Sevilla con molestias, se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros.

También se entrenaron con normalidad Héctor Bellerín y Marcos Alonso, que después del entrenamiento serán presentados oficialmente como nuevos jugadores del Barcelona pero no han entrado en la convocatoria del Barcelona para el partido de este miércoles ante el equipo checo. "Tienen que rodarse. Tienen que ganar en el aspecto físico. Estarán para el partido de Liga", ha señalado Xavi.