Valverde: "En París, el United tenía más bajas y ganaron; la ilusión de pasar es lo que te impulsa"

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, analizó la previa del enfrentamiento a ida y vuelta ante el Manchester United en cuartos de final de la Liga de Campeones: "Es buen momento porque esperábamos esta competición desde que eliminamos al Lyon", afirmó.

Cree que el estado anímimo en el que llega el club inglés será un factor de riesgo: "Llegan con la moral por las nubes y hay que tener cuidado con muchas cosas de ellos. No nos planteamos ningún objetivo a nivel de marcador concreto, pero sabemos el valor que tiene marcar fuera de casa. En Lyon no lo logramos y en la vuelta tuvimos que estar pendientes de no encajar".

Asegura que, esta vez, no correrá riesgos innecesarios con Dembélé: "Veremos como está en en el enternamiento y en función de eso, decidiremos. Es la ida, no es la vuelta, y no voy a correr un riesgo excesivo para que no vuelva a pasar lo que ocurrió el día del Lyon con él".

No le da más vueltas en el apartado físico: "Ellos no juegan desde el martes. Estamos acostumbrados a calendarios apretados. Haber ganado el sábado un partido tan importante compensa el déficit físico". Además, recordó que el Manchester United "en París tenía muchas bajas y ganaron 1-3. La ilusión de pasar es lo que te impulsa".

Tampoco se fía del cartel de favorito de uno u otro: "La expectativa siempre es ganar. Que te digan que eres favorito para ganar no te ayuda a ganar. Cada uno tiene su favorito. Los grandes de Europa mantienen su aureola, eso lo conocen los aficionados y los jugadores saben a donde van cuando fichan por equipos como el Manchester o el Barça. Todos quieren tener ciclos ganadores permanentes y eso no se logra nunca".

Confía, una vez más, en Leo Messi: "Messi es el jugador que es y entiendo a todos los rivales que piensan que pueden neutralizar a nuestros jugadores. Esperamos mucho de Leo. Él siempre aparece".