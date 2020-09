Thiago Alcántara y Sandra Paños, nominados entre los mejores jugadores de la Champions

El centrocampista Thiago Alcántara y la portera Sandra Paños han sido nominados en los premios a los mejores jugadores de la Liga de Campeones, mientras que Éver Banega ha sido nominado a mejor jugador de la Europa League.

La UEFA anunció este jueves todos los nominados para estas tres competiciones europeas: la Champions masculina, la femenina y la Europa League. Los ganadores de este año se conocerán, junto con el Jugador y la Jugadora del Año de la UEFA, durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions, que se celebrará en Nyon (Suiza) el jueves 1 de octubre. El Jugador de la Temporada de la Europa League se anunciará al día siguiente.

En la máxima competición europea, los nominados a mejor portero son Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern) y Jan Oblak (Atlético de Madrid); a mejor defensa, David Alaba (Bayern), Alphonso Davies (Bayern) y Joshua Kimmich (Bayern); a mejor centrocampista, Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Müller (Bayern) y Thiago Alcántara (Bayern); y a mejor delantero, Robert Lewandowski (Bayern), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) y Neymar (Paris Saint-Germain)

