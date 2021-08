Sigue en directo el sorteo de la fase de grupos de la Champions League

- ESCUCHA EN DIRECTO EL SORTEO DE LA FASE DE GRUPOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE

19:02h. Salzburg, al grupo G (Lille, Sevilla)



19:00h.Atalanta cae en el grupo F (Villarreal, Manchester United)



18:59h. Leipzig, al grupo A (City y Paris Saint-Germain)



18:58h. Zenit de San Peterburgo irá al grupo H (Chelsea, Juventus)



18:57h. Benfica cae en el grupo E (Bayern, Barcelona)



18:55h. Shaktar Donesk, al grupo D (Inter, Real Madrid)



18:52h. Manchester United irá al grupo F (Villareal)

18:51h. El Sevillla, al grupo G (Lille)

18:50h. El FC Barcelona va al grupo E (Bayern de Múnich)



18:49h. La Juventus irá al grupo H (Chelsea)



18:48h. Paris Saint-Germanin cae en el grupo A (Manchester City)



18:47h. Liverpool irá al grupo B (Atlético de Madrid)

18:46h. Real Madrid cae en el grupo D (Inter de Milán)

18:45h. Borussia Dormund va al grupo C (Sporting de Portugal)

18:42h. Elegidos los mejores defensas de la temporada Irene Paredes y Rubén Dias.



18:40h. Chelsea al grupo H

18:39.h Lille en el grupo G

18:39.h Villareal al grupo F

18:39.h Inter de Milán va al grupo D

18:39.h Bayern de Munich va en el grupo E

18:39h. Sporting de Portugal en el grupo C

18:38h. El Atletico de Masdrid ira en el grupo B.

18:37h. La primera bola es la del Manchester City que irá en el grupo A.



18:35h: Presentan a los cabezas de serie.

18:28: Mendy mejor portero de la temporada.

Introducing your #UCL Goalkeeper of the Season, Edouard Mendy!

18:26h. La portera Sandra Paños elegida mejor portera de la temporada.

18:22h. Michael Esiien e Ivanovic serán los encargados de la extracción.

18:20h. La final de la Champions League 2022 será el proximo 18 de mayo.

18:05h. Comienza el sorteo de la Champions League y comienza la retransmisión en COPE con Fernando Evangelio en 'La Tarde de COPE'.

¡Hola, Hola! Desde las 18:05 comienza en COPE el sorteo de la fase de grupos de la Champions League.

Para la configuración de la fase de grupos los participantes quedarán repartidos en cuatro bombos. En el primero, los cabezas de serie, estarán el vigente campeón de la Liga de Campeones, el ganador de la Liga Europa y los campeones de las seis mejores Ligas.

Del segundo bombo al cuarto se determinarán por el mejor coeficiente de los clubes. Así, el número dos tendrá a tres equipos españoles, el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla.

Entre los condicionantes del sorteo la UEFA establece que ningún equipo puede jugar contra otro de su misma federación y los dos primeros de cada grupo pasarán a octavos de final.

Los terceros de cada grupo pasarán a los dieciseisavos de final de la Liga Europa. La fase de grupos de la Liga de Campeones arrancará la semana del 14 y 15 de septiembre y terminará el 7 y 8 de diciembre.

Champions League draw pots

?? What's the best group you can make? #UCLdrawpic.twitter.com/NFgXYnnf7r