El Barcelona se cruzará con el Manchester United en cuartos y con el ganador del Liverpool-Oporto en semis

El Barcelona se enfrentará al Manchester United en los cuartos de final de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). El partido de ida se disputará en Old Trafford y la vuelta en el Camp Nou, ya que aunque inicialmente el sorteo estableció lo contrario, al coincidir con el Manchester City el que tiene que cambiar el orden es el peor clasificado en la Premier, el United.

Emparejamientos de cuartos de final de la Liga de Campeones:

Ajax - Juventus

Liverpool - Oporto

Tottenham - Manchester City

Manchester United - Barcelona

Emparejamientos de semifinales de la Liga de Campeones:

Tottenham - Manchester City vs Ajax - Juventus

Barcelona - Manchester United vs Liverpool - Oporto

*A reminder that Man. City & Manchester United are not able to play at home on the same night, nor on consecutive nights, following a decision made by the relevant local authorities. The first leg of Manchester United v Barcelona will therefore be at Old Trafford.