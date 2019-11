Simeone: "Ronaldo es extraordinario, pero esto no es un Atleti contra Cristiano"

Diego Simeone habló antes del partido que el Atlético de Madrid disputa en el Juventus Stadium este martes en Turín, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en la que dejó bien claro que "Cristiano Ronaldo es un número uno, es extraordinario, marca la diferencia, pero no creo que se hable de Ronaldo contra el Atlético".

Su filosofía sigue siendo la de 'partido a partido', incluso en los partidos a priori difíciles: "Estamos en un muy buen momento. Trabajamos pensando en el partido de mañana, luego hay un montón de resultados que pueden generar satisfacción o no, luego ya miraremos el partido que queda",

De la Juventus dijo que es un rival "fuerte, con una plantilla poderosa y un entrenador con un estilo muy marcado".

El Atlético de Madrid viene de cosechar un empate a uno ante el Granada, a domicilio, en la 14ª jornada de LaLiga Santander: "Todo lo que sea generar ocasiones y ser creativo, si no hay contudencia sequeda en la puerta del área. El área es decisiva y ahí tenemos que crecer", explicó.

"Hablar de nuestro equipo, no me gusta", dijo en alusión al estilo de juego. "Trabajamos para que los resultados fortalezcan al club y los futbolistas. Hacer bien cinco pases de treinta no se acuerda nadie. Lo que importa es ganar".

�� Simeone: "La historia de la Juve es como protagonista, y lo será también este año. Esperamos hacer un buen partido en vuestra preciosa casa"

Habló de la necesidad de recuperar la mejor versión de Joao Félix: "Lo necesitamos, es diferente, tiene unas características que no tenemos en el pnatel. Seguirá creciendo porque tiene mucho talento".