Simeone se resigna: "Europa nos cuesta, hay que aceptarlo, terminamos en el puesto que merecimos"

Diego Simeone se resigna, tras la eliminación del Atlético de Madrid de toda competición copera. El 'Cholo' reconoció en la rueda de prensa posterior al partido frente al Oporto en O Dragao que el equipo portuense "fue superior, con más intensidad, mejor repliegue, salieron bien de nuestra presión y fueron contundentes con las dos primeras que tuvieron".

Y de ahí pasó a diagnosticar los males que tiene el club rojiblanco con las últimas ediciones de al Liga de Campeones: "Cuando aparece esto, uno trata de ver la realidad de lo que nos pasó en Europa, también el año pasado que nos costó. El año anterior en Salzburgo también nos costó... Nos cuesta, hay que aceptarlo y ver de qué manera podemos mejorar en Europa: los números son malos, nos marcan en todos los partidos, marcamos poco y casi todos los equipos fueron superiores".

Griezmann: "Ahora, a apretar el culo y trabajar; es un orgullo trabajar con este entrenador y para este club" "Si sólo puedes ganar un partido en la fase de grupos es lo que toca", analizó Antoine Griezmann en Movistar. "Queremos volver a la Champions, y hay que trabajar. Y si no, fuera". 01 nov 2022 - 20:53









"Juntos lo sacaremos adelante"

El Atlético de Madrid fue cuarto de su grupo, algo merecido, para el técnico argentino: "Terminamos en el puesto que merecimos. Solo nos queda aceptar la realidad y mañana empieza otra etapa. Nos queda LaLiga y la Copa. Hacernos fuertes para salir juntos de este momento de dificultad. No tengo ninguna duda de que los sacaremos adelante", dijo apelando a la unidad.

A Simeone no le gusta hablar de que el equipo haya tocado fondo: "La realidad es la que tenemos hoy. Estamos jodidos porque hemos quedado fuera de la Europa League y queríamos seguir participando en Europa. Hay cosas en la vida que no se pueden recuperar, y esto no se puede recuperar. Para adelante con lo que nos queda".

"No me gusta cuando dicen que tocamos suelo porque siempre puedes estar peor. Hay que ocuparse de tratar de estar mejor, estar juntos, tener claro lo que queremos e involucrarnos todos: es la mejor manera de afrontar lo que queda de Liga y Copa del Rey", concluyó.