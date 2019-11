Saúl: "Una vez más, regalamos la primera parte"

Saúl Ñíguez, jugador del Atlético de Madrid, fue muy crítico con el juego de su equipo, que perdió (2-1) ante el Bayer Leverkusen, y señaló que, "una vez más, el equipo ha regalado la primera parte", algo que "habrá que corregir ya, porque cada vez queda menos tiempo".

"Este es un estadio que no se nos da bien, pero tenemos que ser autocríticos. Otra vez hemos tirado la primera parte, como muchas veces esta temporada. No hemos estado y cada vez queda menos tiempo y tenemos que aprender ya", dijo el futbolista a Movistar.

"Han estado mejor que nosotros. Han sido mejores. No se puede decir otra cosa. Parece que vamos remando siempre contra corriente en la segunda mitad, porque regalamos la primera, y esto no tiene que ser así. No podemos decir nada. Han sido mejores. Tenemos que seguir trabajando y corregir esto ya", añadió.

Saúl consideró que el problema "es cosa de los jugadores". "Tenemos que mirar cada uno para dentro y saber que tenemos que salir al campo más activos. Si no ganamos la primera jugada hay que ganar la segunda, pero tenemos que salir de otra forma al campo", concluyó.