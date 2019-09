Saúl, en El Partidazo de COPE: “No le tengo ganas a Cristiano, le tengo ganas a la Juve”

Hablamos en El Partidazo de COPE con el jugador del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez, a dos días de enfrentarse a la Juventus en la primera jornada de la Champions League. El jugador rojiblanco reconoce que es bueno tener un partido tan pronto para olvidar la derrota ante la Real Sociedad: “Lo bueno del fútbol es que tienes la oportunidad de quitarte la sensación tan negativa, hay que pensar en las cosas para mejorar y en la nueva oportunidad”.

El partido no ha salido como hemos querido. Nos toca mejorar en muchas cosas para seguir creciendo.

El camino es largo y siempre lucharemos hasta el final. #AupaAtleti @Atleti pic.twitter.com/M44f9tf8SA — Saúl Ñiguez Esclapez (@saulniguez) September 14, 2019

Sobre el partido ante la Juventus del próximo miércoles, Saúl afirma que le tiene ganas al equipo italiano por la eliminación del año pasado: “No le tengo ganas a Cristiano, le tengo ganas a la Juve. Tenemos que aprender de los errores del año pasado. Tenemos que ser más solidarios todos, estar más juntos y al presionar estar bien colocados y hacerlo todos juntos. Es importante no perder”.

El canterano habló de la alineación ofensiva que jugó ante la Real Sociedad y sobre las ocasiones en las que ha tenido que jugar de lateral izquierdo: “No solo depende de los nombres. Tienes días buenos y malos y en los días malos hay que saber estar juntos y saber sufrir como equipo, algo que sabemos hacer muy bien. He jugado en muchas posiciones, no es cierto que no me guste jugar de lateral. Soy mediocentro y me gustaría meter goles, pero estoy al servicio del equipo”.

Saúl habló sobre la calidad de Joao Félix, el jugador que llegó al Atlético este verano por 127 millones de euros y al que cree que hay que liberarle de presión: “Le intentamos transmitir tranquilidad, es un jugador espectacular, de gran calidad, pero tiene 19 años y tienes que disfrutar del fútbol. El equipo confía ciegamente en él. Desde fuera a veces se es injusto con él. Lo hemos vivido con tantos jugadores… no es necesario cargarle con esa responsabilidad. Aún no es el momento de meterle esa presión”. Además, quiso elogiar el trabajo que hacer Lemar, un jugador que no ha empezado bien la temporada: ““Confiamos mucho en Lemar, tiene un talento único. Trabaja una barbaridad, me salva muchas veces cuando yo salgo a presionar”.

Sobre su carácter tan distante con la prensa, Saúl reconoció que no le gusta la relación con algunos periodistas: “No me suele gustar la prensa. Tengo que medir mis palabras porque luego las sacáis de contexto. Salgo de una entrevista súper contento y la aprovechan para sacar otras cosas y putearme; por eso marco más las distancias. De joven me apuntaba los periodistas que me la liaban, para saber que tenía que tener cuidado con ellos. Antonio Ruiz no puede decir que le haya hablado mal. A mí me llega lo que dices tú (Juanma Castaño dijo que Saúl le parecía borde)”

Por último, Saúl reconoció que le gusta la exigencia de Atlético de Madrid de ganar títulos: “Es bueno que nos metan más en la lucha por los títulos, eso es bonito, es una buena presión que nos meten”.