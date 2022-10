Sampaoli: "El partido ante el Copenhague es una final"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, aseguró este lunes que el duelo ante el Copenhague de Liga de Campeones es "una final" y una oportunidad para "acompañar con resultados" la "evolución importante" que ha experimentado el equipo desde su llegada, para lo que instó a "profundizar en el estilo y ser más agresivos".

"Cada partido, por nuestra situación, es una final. Mañana también es una final, y la evolución global del equipo tiene que darnos el despegue. Necesitamos una evolución rápida, en el corto plazo", confesó Sampaoli en la rueda de prensa previa al encuentro de este martes (18.45 horas) frente al conjunto danés.

Con el sueño de la Champions ya olvidado, el equipo hispalense necesita ganar para mantener sus opciones de entrar en la Europa League. Para ello, el argentino cree que las claves son "profundizar en el estilo y ser más agresivos". "Con volumen cualitativo y cuantitativo", añadió.

"Hay una evolución importante. Nos plantamos de igual a igual en el Bernabéu, pero creo que las evoluciones se acompañan de resultados, por eso necesitamos solucionarlo lo antes posible. En el partido de mañana pondremos a jugadores frescos, que estén menos desgastados. No podemos jugar con futbolistas al 50 por ciento. Mañana y el sábado habrá alguna alteración en la alineación", avanzó Sampaoli.

El técnico informó de que el meta Yassine Bono es duda a falta de pruebas médicas, Rekik completó su segundo entrenamiento y Marcos Acuña sigue con su dolor en el abductor, aunque intentarán que llegue a este martes. "Está mejorando e intentaremos que llegue, pero sin arriesgar. Pero en la fase defensiva el equipo no tiene tantos jugadores como en la parte ofensiva. La solución con Acuña no es operar, hay otros métodos, da igual que haya Mundial, queremos lo mejor para el futbolista2, comentó sobre el defensa argentino.

"Fernando tiene un problema que no se ha solucionado, estamos consultando. Se reintegrará el miércoles, esperamos que esté a disposición de jugar", añadió en el apartado de ausencias.

Sampaoli sigue "enfadado" por la derrota (3-1) en el Santiago Bernabéu, "con dos errores no forzados", pero esto "es fútbol" y pidió "seguir creciendo y potenciando lo mejor del equipo". No obstante, al argentino No se me pasa "por la cabeza que el Sevilla mañana quede derrotado". "Tengo mucha ilusión por el partido de mañana, juegue quien juegue", apuntó.

"El Copenhague es un equipo que defiende con mucha gente, muy organizado, con muy buena transición. Si no encontramos la forma de tener paciencia es un equipo que nos hará pasar una mala noche. Empató con el mejor equipo del mundo y eso nos genera atención", analizó sobre su rival, después de advertir de que la afición sevillista debe responder ante la importancia del encuentro para sus aspiraciones europeas.

Respecto a nombres propios, Sampaoli elogió al centrocampista Joan Jordán, por el que el Sevilla "no sufrió el agobio del Real Madrid" en la reciente jornada. "Dio un paso muy grande al jugar muchos minutos a esa altura", comentó.

Mientras que no afeó el error de Rafa Mir en el segundo gol blanco, ya que "es un jugador directamente de cara al gol, no de cara al juego, con un gran remate final". "Hizo buen partido ante el Valencia, y el error contra el Real Madrid no es un reproche. Uno se puede equivocar en un pase, él tenía que haber estirado al equipo y no lo hicimos. Necesitamos estructurar nuestra idea de juego y eso requiere tiempo", agregó.

Preguntado por el delantero Kasper Dolberg, al que Sampaoli se enfrentó cuando entrenaba al Marsella y el futbolista estaba en las filas del Niza, lamentó que no exista una "gran relación" con el resto de los compañeros. "Trabajaremos para que suceda, tenemos que lograr entender que tiene una gran capacidad, pero necesita relacionarse con los compañeros. Esto no es tenis, es fútbol y juegan once que tienen que comprenderse. Le está costando porque no sabe el idioma, es introvertido", afirmó.

Finalmente, elogió el "talento" de Adnan Januzaj, pero insistió en que la "realidad colectiva" del equipo está por encima. "Mi obligación es insertarlo lo más rápido posible", aseveró, antes de poner en valor también la "jerarquía" de Thomas Delaney.