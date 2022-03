Neymar: "Para mí Casemiro es el mejor y para nosotros es mejor que no juegue; el Madrid le echará de menos"

El jugador brasileño del Paris Saint Germain, Neymar Jr, atendió este martes a los medios de comunicación en la previa de la vuelta de los octavos de final de la Champions League que se disputará este miércoles en el Santiago Bernabéu a partir de las 21:00h.

De cara a ese partido y preguntado por su estado de forma después de la lesión que tuvo semanas atrás, Neymar fue claro: "Estoy al 100% para ayudar al equipo" y añade "Estos son partidos para jugadores que no tienen miedo. Es un partido para disfrutar en todo momento, son momentos que no van a pasar otra vez. Por eso me preparé, más de la cabeza, para estar con mis compañeros y ayudar al equipo. Hay que tener una mentalidad muy fuerte y hacer el partido de nuestras vidas".

"Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo muy bueno que tiene mucha calidad", señala el brasileño y apunta cuál es para él la clave para conseguir la victoria ante el Real Madrid: "Si jugamos todos juntos, como equipo, tenemos la posibilidad de ganar. Todos tenemos ganas de jugar un buen partido" y añade que la eliminatoria está "50-50. Tenemos una pequeña ventaja, pero tenemos que hacer más cosas".

Por otro lado, Neymar cree que el Real Madrid echará de menos a Casemiro porque para él "es el mejor en su posición" y por eso reconoce que "para nosotros es mejor que no juegue".

Preguntado por su compañero Kylian Mbappé tras el pisotón que sufrió el francés en el entrenamiento de este lunes, Neymar señala que "está bien".

También habló de su regreso al Santiago Bernabéu, un estadio donde él tiene "muchos recuerdos y son buenos recuerdos. Un estadio que tiene una historia increíble y jugar acá es un placer" .

Y sobre ese regreso al Bernabéu tras su pasado blaugrana, Neymar apunta que tanto "para Leo y para mi es un partido especial porque jugamos en el Barça, es también especial para Sergio, pero es especial para todos" e incide que "jugar contra el Real Madrid en Champions siempre es especial y te motiva más".

Neymar valoró cómo es compartir delantera con Mbappé y Messi, asegurando que no ha cambiado nada para él. “No, la verdad que no. Juego con las mismas piernas (ríe). A veces cuando tienes jugadores de mucha calidad delante hay que esforzarse un poco más, hay que hacerlo por el equipo. Nosotros atacamos y defendemos mucho. Las estadísticas no nos van a llevar a ganar lo que más queremos, que es la ‘Champions’, es jugar como equipo”, analizó.