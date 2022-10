Bellerín: "Lo importante es seguir con la dinámica positiva de la Liga"

El lateral del Barcelona Héctor Bellerín dijo que "lo importante" de partidos intrascendentes como el que su equipo disputará este martes ante el Viktoria Pilsen en la Liga de Campeones "es seguir con la dinámica positiva de LaLiga".



"Venimos de una dinámica positiva en la Liga y tenemos que seguir con ella. Además, somos el Barça y tenemos que salir a ganar todos los partidos y sacar cosas positivas", insistió Bellerín en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en Pilsen (República Checa).



El defensa azulgrana, en cualquier caso, admitió que fue un golpe duro la eliminación de la Liga de Campeones, que se confirmó la semana pasada: "Estamos decepcionados por la eliminación, fue un palo para nosotros. Pero en el fútbol no te puedes quedar mirando al pasado. Tenemos un gran equipo, como se está demostrando en la Liga. Quedan cuatro competiciones".



Preguntado por sus opciones de ser titular ante el Viktoria Pilsen, Bellerín dijo que "todavía" no sabe si jugará. "Pero si se da la situación intentaré disfrutar al máximo. Como todo los jugadores lo que quiero es disputar todos los partidos", añadió.



"Estoy disfrutando mucho de la experiencia. Aunque siempre es difícil llegar en la última parte del mercado de fichajes porque te pierdes la pretemporada, estoy contento con los minutos que he disputado teniendo en cuenta que he tenido una lesión en el sóleo", explicó sobre sus primeros meses tras el regreso al Barcelona.