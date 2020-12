Coutinho: "Sé que mi rendimiento no ha sido el que todos esperaban"

Philippe Coutinho, jugador del Barcelona, ha atendido a los medios en la previa del encuentro de este martes frente a la Juventus donde se juegan el liderato del grupo.

Coutinho asegura que el de este martes es un "gran partido" y que después "de una derrota tienes más ganas de volver al campo" y siempre con el objetivo de "clasificarse como primero.

@Phil_Coutinho: "Tenemos el objetivo de acabar primeros. Será un gran partido"



El jugador brasileño hace autocrítica al asegurar que su rendimiento "no ha sido el que todos esperaban",pero añade que "he trabajado mucho mentalmente para estar bien y me considero más fuerte en ese sentido",

Sobre el momento que atraviesa el Barcelona, Coutinho apunta que "hay que tener paciencia" porque "estamos en un proceso de renovación" y "nosotros tenemos que hacer todo para que esto funcione lo antes posible" y apunta que "siempre que se pierde un partido importante, el ambiente queda un poco frustrado, pero estamos todos con ganas de cambiar todo esto".

Coutinho: "Veo al equipo mentalmente bien, con ganas de cambiar la dinámica"



Preguntado por el sistema que utiliza Ronaldo Koeman, el jugador brasileño señala que él trabaja "para hacerlo bien en la posición que me ponga el entrenador" aunque añade que él rinde mejor por el centro.

La semana pasada, Neymar aseguró que quería volver a jugar con Messi y que lo quería hacer el año que viene, y sobre este asunto, Coutinho ha señalado que "no sé lo que va a pasar el próximo año. Lo único puedo decir es de lo que pasa ahora y de mí. Claro que todos quieren jugar con los mejores".