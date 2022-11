Ancelotti: "No he faltado el respeto a nadie, solo he dicho una cosa que todo el mundo del fútbol piensa"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido de este miércoles a las 18:45h ante el Celtic.

??? @MrAncelotti: "Sabemos que va a ser un partido intenso. Estamos bien preparados. Tenemos ganas de volver a mostrar nuestro mejor nivel". #UCLpic.twitter.com/GJwkkgJH4Q — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 1, 2022

De cara al partido, ¿qué tiene que hacer el equipo para mejorar la imagen de los últimos partidos?

"Es un partido importante para ser primeros de grupo. Jugamos contra un equipo que suele jugar muy intenso. Estamos bien preparados y tenemos ganas de mostrar nuestro mejor nivel y tenemos todas las condiciones para hacerlo".

¿Crees que el árbitro tendría que explicar en el estadio lo que ve en las jugadas?

"Este tema lo tengo que aclarar. Lo que está claro es que me han denunciado por lo que he dicho. Penalti inventado en Italia significa que han pitado un penalti que no era. No entra mala fe y no entra una acusación contra el árbitro. Nunca he faltado el respeto a un árbitro. En el banquillo intento respetar a todo el mundo. Me pueden sancionar 4 partidos y no pasa nada, no voy a arruinar mis estadisticas. Para mí no era penalti y es una opinión personal por lo que nos han explicado a comienzo de temporada. Si han cambiado la regla lo tienen que decir. Ha sido un error. Nadie es infalible".

Benzema y Tchoameni

"Tchouameni creo que no va estar disponible. Si Benzema tiene buena sensaciones entrará en la convocatoria y luego tendré que decidir si juega desde el inicio o no, dependerá de sus sensaciones".

¿El Madrid no se puede quejar?

"No es un tema del Real madrid o del Barça o del Girona, es un tema del fútbol porque si dicen que esto es penalti tienen que explicar la regla. Yo entiendo bien la regla, no soy tonto, nos han explicado que esto no es penalti"

Shakhtar

"Lo ha hecho bien y tiene opciones de entrar como segundo de grupo. Pueden competir muy bien en la Europa League si no pasa en la Champions League"

Celtic

"Creo que no van a cambiar su identidad. Jugarán con pasión y queremos volver a nuestra mejor versión en el campo. Con la calidad que tienen podrían haberlo hecho mejor en este grupo porque han jugado buenos partidos".

Sanción

"Yo sigo durmiendo. Lo que quiero aclarar es que no he faltado el respeto a nadie, solo he dicho una cosa que todo el mundo del fútbol piensa. Si me sancionan, paciencia".

VAR

"Ha sido un buen invento, pero el árbitro tiene que seguir siendo protagonista. El VAR apareció para corregir errores claros y evidentes y no me parecía que no pitar el penalti sería error claro y evidente".

La importancia de ser primero de grupo

"Es importante, no demasiado porque hay equipos que pasarán como segundos que son competitivos. Hay un prestigio en esta competición que no hay que olvidar. No solo son los tres puntos hay que mostrar una imagen".

¿Si no hubiera Mundial, Benzema hubiera jugado más?

"Esto es mala fe. Benzema no ha jugado porque no se encontraba bien. No es un niño, se cuida mucho y a veces pasa que no estás disponible. El jugador para llegar bien al Mundial tiene que jugar para llegar en una buena condición".

¿Dormiría si su Madrid no estaría en champions?

"Nadie duerme bien si un equipo importante no sigue en Champions. Lo del fútbol español ha pasado por varias razones, pero no hay que decir que ha perdido crédito. Hay que esperar un poco para decir que el fútbol español no es competitivo".

¿Qué ha aprendido el equipo tras los pinchazos?

"Hemos hecho errores distintos y en líneas generales no hemos tenido la concentración que hay que tener, cosas que se pueden arreglar en los próximos partidos".