Zidane: "Estoy enamorado de Mbappé desde hace tiempo"

Este martes el Real Madrid recibe al PSG en el quinto partido de la Fase de Grupos de la Champions League. En el mediodía de este lunes, el técnico francés Zinedine Zidane atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa pre-partido.

¿CABEZA O CORAZÓN?

Es un poco de todo. Cabeza, corazón, concentración y al final fútbol. Mañana viene un partido importante contra un rival que lo está haciendo muy bien.

¿PITOS A RAMOS?

No es que me siente bien o mal. La afición es importante para cada jugador. Si está con nosotros es un plus para el jugador. A los pocos minutos estaban con el equipo

¿MBAPPÉ?

Mañana viene como rival sabemos de su importancia en el PSG, equipo y tenemos que estas preparado para ello, pero me preocupa mi equipo".

¿BALE EN CHAMPIONS?

Es importante para todos . Es un gran partido. Tenemos que estar preparados todos. Ellos están haciendo una temporada magnífica. La exigencia es máxima y está por encima de los partidos que hemos tenido hasta ahora.

¿NO JUEGUE NEYMAR O MBAPPÉ?

No voy a elegir.- Mañana va a jugar quien va a jugar. Pueden jugar todos, no tengo que elegir,. Están aquí y están listos

¿IDA?

Hemos cambiado, pero no será una revancha. Tenemos ganas de demostrar que hemos cambiado. Hemos conseguido regularidad en Liga y mañana tenemos que confirmar está dinámica. Va a ser un partido muy interesante

¿VICTORIA PERSONAL?

Conozco la situación y la situación puede volver a cambiar. Sabemos lo que tenemos que hacer. Estoy contento porque veo al equipo cada día mejor y es lo que interesa.

¿PSG?

Es un equipo que desde el comienzo de temporada han tenido pocos fallos, pero eso le puede pasar a cualquiera. Veo a un equipo en progresión. El PSG forma parte de uno de los mejores equipos del mundo.

¿MBAPPÉ TENDRÁ AMOR A PRIMERA VISTA DEL BERNABÉU?

Estoy enamorado de él desde hace tiempo. Primero como persona. Vino aquí a hacer una prueba. Es el rival, no te puedo decir más

¿TEST MÁS IMPORTANTE?

Es el partido más importante de la temporada porque es el próximo. Es de los mejores equipos que hay. Vamos a necesitar corazón, cabeza y fútbol. Si estamos bien con el balón, eso es importante”

¿NEYMAR?

Creo que van a jugador los dos. Mbappé y Neymar.

¿FEDE VALVERDE Y RODRYGO?

Han demostrado para estar preparados para este desafío y tienen calidad para formar parte de la plantilla. Han tenido sus oportunidades y lo han hecho bien cuando han tenido minutos. Tienen ganas de progresar y para mí es positivo verles así cuando juegan de titulares

¿DESEAR MÁS UN TRIUNFO DESPUES DE LA IDA?

Lo que pasó, pasó. Estamos en casa, con nuestra afición. Queremos hacer un buen partido de fútbol. Quiero ver a mi equipo jugando 90 minutos de buen nivel.

¿BALE TENDRÍA QUE SER TITULAR?

Tu lo verás mañana. Mañana es un partido Madrid-PSG y dentro de eso hay muchos jugadores y todos queremos ver un buen partido de fútbol

¿QUÉ CUENTA MÁS LA EXPERIENCIA O MOMENTO?

Las dos cosas. En la plantilla están todos bien.

¿CÓMO ESTÁ BALE?

Hay que preguntarle a él. Él está con nosotros y preparado para jugar mañana. El resto no sirve

¿QUÉ CAMBIA QUE ESTÉ O NO NEYMAR?

No cambia nada porque creo que va a jugar Neymar y Mbappé. Estamos preparados para jugar contra el PSG y tiene unos jugadores magnificos. Queremos ver un magnífico partido.