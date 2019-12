Zidane, sobre el Clásico: "Hay algunas cosas que no puedes controlar"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, evitó este martes opinar sobre la protesta independentista convocada por la plataforma anónima Tsunami Democràtic antes del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid del 18 de diciembre porque es un asunto que escapa a su control.

"No sé nada de eso. Lo que me interesa es el partido de mañana. Lo único que tenemos en la cabeza es el partido de mañana. El resto vendrá y tendremos tiempo para pensar en ello", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones de mañana frente al Brujas, en el que el Real Madrid no se juega nada.

Tsunami Democràtic ha convocado a través de las redes sociales una concentración en las afueras del Camp Nou el próximo 18 de diciembre, horas antes de la disputa del clásico, además de otras acciones no detalladas en las que participarían espectadores del partido como protesta a la sentencia del "procés".

Ante la insistencia de la prensa por ese aspecto extradeportivo que afecta al Real Madrid, Zidane señaló que "hay algunas cosas que no puedes controlar". "Lo que podemos controlar es el fútbol, lo que nosotros hacemos. Más allá hay muchas cosas muchas opiniones y ahí no me meto", dijo el francés.

Zidane tampoco quiso comentar si le pareció una buena idea que se retrasara la fecha del partido ante el Barcelona, programado inicialmente en el Camp Nou para el 26 de octubre pero aplazado ante los disturbios violentos de aquellas fechas en Barcelona tras conocerse la sentencia condenatoria a los líderes del "procés".

Pero el técnico sí explicó que en su carrera como futbolista nunca sintió miedo dentro de un terreno de juego, independientemente de lo que ocurriera fuera. "Cuando empieza el partido nunca me ha pasado eso. Miedo a jugar cuando estamos en el campo, nunca", aseguró el entrenador del Real Madrid.

El Real Madrid está clasificado como segundo de grupo por detrás del París Saint-Germain (PSG) independientemente del resultado frente al Brujas, mientras que los belgas, con un punto de ventaja sobre el Galatasaray turco, intentarán amarrar en el estadio Jan Breydel la tercera posición, que da acceso a la Liga Europa.