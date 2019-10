Valverde, sobre el Clásico: "Me gustaría que prevaleciera el sentido común"

El técnico barcelonista Ernesto Valverde considera que el partido de este miércoles ante el Slavia en Praga en la tercera jornada de la Liga de Campeones es "una de las llaves para la clasificación" a octavos, por lo que considera "fundamental" lograr la victoria.

Espera el entrenador del Barça "un gran rival" tal y como lo ha demostrado en los dos partidos jugados del grupo ante el Inter de Milan y el Borussia Dortmund y recordó que ya eliminó el año pasado al Sevilla.

"Es un rival que corre mucho, que ataca con muchos jugadores. Además, para nosotros el de mañana es un partido fundamental, es el tercer partido de la liguilla, en el que se empiezan a definir cosas", insistió.

Valverde se deshizo en elogios hacia el rival. "Es un gran equipo. En San Siro jugó con una gran personalidad, dominó y estuvo a punto de ganar y después el partido que hizo con el Borussia. Juegan al ataque, juegan bien, tiene argumentos como para hacernos daño. No podemos confiarnos en absoluto. Se puede pensar que somos favoritos, pero eso no significa nada", opinó.

Además recordó que, según las estadísticas oficiales de la Champions, el Slavia es el equipo que más corre de la competición. "Le meten mucho ritmo a los partidos, pero estamos acostumbrados. Tienen un gran despliegue en ataque y un gran repliegue en defensa. Prevemos un partido de ritmo alto", analizó el técnico del Barça.

No quiso desvelar Valverde si le va a dar continuidad en ataque al tridente formado por Messi, Suárez y Griezmann, después de que marcaran cada uno de ellos un gol en Eibar.

"Es una posibilidad, pero también tenemos a otros jugadores como Dembele o Ansu que recuperamos. Estamos obligados a hacer un gran partido en ataque y ellos (Messi, Suárez y Griezmann) están en un buen momento" indicó.

En cuanto a la baja de Samuel Umtiti, fuera de la lista por un problema físico, Valverde desveló que sufrió este martes un encontronazo durante el entrenamiento y espera que únicamente el problema físico que tiene se deba al golpe sufrido. "Lo vamos a tomar con reservas, vamos a esperar un poco", dijo.

Comentó el entrenador del Barça que su equipo está en un buen momento (cinco victorias seguidas y solo dos goles encajados en esos partidos) porque poco a poco sus futbolistas se van "asentando" en cuanto al juego.

"Al comienzo tuvimos incorporaciones tardías de jugadores, tuvimos lesionados y después, básicamente, vas encontrando tu camino. Todo va ayudando", argumentó.

Preguntado sobre la inoportunidad informativa sobre la aparición en Holanda de la existencia de una cláusula en el contrato de Ronald Koeman según la cual podría deshacer su compromiso como seleccionador holandés si dispone de una oferta del Barça, Valverde comentó que no le molesta.

"Estando en la posición en la que estoy, como entrenador del Barça, todos estamos siempre sujetos a rumores. No supone nada para mí", insistió.

Finalmente habló Valverde sobre la fecha del clásico. Al respecto, comentó que en todo este asunto le gustaría que "prevaleciera el sentido común" y puso como ejemplo que hace unos días se jugó un Espanyol-Villarreal, mientras que se decidió suspender un partido que se disputaba una semana después.

"Hay que confiar en que las cosas vayan bien, que esté bien la sociedad catalana. Jugar ese partido sería (una cuestión de) madurez para todos y que no nos salpiquen las cosas internas entre federación y la Liga", admitió.

"Que por qué se ha suspendido el clásico -se preguntó el técnico-. Pues no lo sé. Supongo que tiene que ver con la situación en Barcelona, la previsión que puede haber, pero lo ignoro. Se me escapa todo esto. Me hubiera gustado jugar esta semana y dar un tinte de normalidad", aseguró.

Lenglet: "¿Mi mejor momento? Tengo 24 años, puedo y quiero hacerlo mejor"



El jugador del FC Barcelona Clement Lenglet ha asegurado este martes que para ganar títulos a final de temporada es necesario jugar al "nivel" que están mostrando actualmente, siendo el triunfo en Eibar (0-3) uno de los "mejores" partidos de la temporada para el central, y ha recalcado que no hay 'caso Griezmann' y que su compatriota está bien en el equipo.