Simeone: "Estoy orgulloso de mis jugadores; volvieron a demostrar personalidad"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha mostrado "orgulloso" de sus jugadores, que han demostrado "personalidad y jerarquía", tras la victoria ante el Oporto (1-3) y el pase a octavos de final de la Liga de Campeones, y ha afirmado que siempre "terminan ganando los grupos" y no solo los once sobre el césped.

"Estoy contento y orgulloso de mis jugadores. Hoy volvieron a demostrar personalidad, jerarquía, saber sufrir y reponerse a las dificultades. De cuatro centrales no teníamos a tres. Partidazo increíble de Vrsaljko, muy buen partido de Kondogbia, compensando entre todos y llegando adelante un partido que fue emocionante, con goles, con contragolpes, con sufrimiento, con grandes atajadas de Oblak", señaló en declaraciones a Movistar tras el encuentro.





El Atlético accede a octavos de final tras vencer al Oporto en Do Dragao Griezmann, Correa y Rodrigo De Paul hicieron los goles de la fiesta rojiblanca en Do Dragao. Carrasco se fue expulsado. Luis Suárez se fue lesionado en la primera mitad. 07 dic 2021 - 18:16

Además, alabó la gran segunda parte de los suyos. "Fue un partido de 'Champions', con todos los argumentos que tiene un partido 'Champions'. El rival tenía la opción empatando de clasificarse, porque el Milan perdió, y es un equipo competitivo al que le hacen muy pocos goles, compite muy bien, lucha, trabaja... Tuvimos grandes actuaciones y un gran rendimiento como equipo. Hicimos un segundo tiempo como imaginábamos y como buscábamos", subrayó.

"No me detengo en lo que está pasando, vemos siempre para adelante lo que estamos haciendo. Desde la temporada pasada, vinieron solo dos o tres futbolistas, muy buenos, a los que hay que involucrar y meter donde el equipo pueda funcionar mejor. Con lo que me quedo, y es lo más importante para ellos, es que terminan ganando los grupos y los equipos, los que trabajan todos en lo mismo", prosiguió.

Todo para pasar como segundos en un Grupo B en el que "el Liverpool fue mejor" en el cómputo global. "En la suma de partidos entre Oporto, Milan y nosotros, nosotros fuimos los mejores", relató.