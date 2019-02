Rodri, en El Partidazo de COPE: "Cristiano es letal en el área, centrarse sólo en él no es lo adecuado"

A Rodri, centrocampista del Atlético de Madrid, ya le ronda por la cabeza, desde días atrás, el duelo en Liga de Campeones ante la Juventus: "Lo afronto tranquilo, lo afronto como un reto más", dijo en la entrevista concedida este lunes a El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.

Es su primera temporada con el conjunto rojiblanco: "Es un salto venir de Villarreal a aquí, sobre todo por la dimensión del equipo, por el tipo de partidos. En realidad vine para jugar partidos como los del miércoles y mi idea era ser alguien importante, si no no hubiese venido. El equipo ha pasado por buenos momentos y otros no muy buenos, pero lo importante es que he estado ahí siempre y he dado nivel."

No le preocupa lo que se hable acerca del estilo, criticado especialmente cuando se producen tantas victorias por la mínima: "Cuando sale un partido malo o feo, el equipo es autocrítico. Uno no puede decir sólo se ha ganado. Está claro que lo mas importante del futbol es ganar, y ya lo dijo el míster y yo tambien lo prefiero... Prefiero jugar mal y ganar siempre, ojalá. Sí que es verdad que hacemos autoanálisis de puertas para dentro, porque al final muchas veces lo que se oye para fuera es lo que importa, pero lo que de verdad importa es lo que nos decimos entre nosotros."

Cristiano Ronaldo copará la atención del doble enfrentamiento de octavos de final de la Liga de Campeones: "He tenido la oportunidad de jugar contra Cristiano dos veces. Es un jugador que, a priori, parece que no está, que no interviene mucho en el juego, que está deambulando... pero en el área es letal, no perdona, y eso es lo que le hace grande. Creo que pensar solo en Cristiano no es adecuado porque tienen grandes jugadores."

Y, aunque la final de la Champions se dispute en el Wanda Metropolitano, "a nivel individial, no" siente presión. "Creo que llegar a la final sería un premio", afirmó.

Con respecto a la lucha por el título de LaLiga, cree que el Barça aún no ha conseguido nada: "Cualquier equipo te puede ganar y nosotros la pelearemos hasta el final. Está claro que 7 puntos son muchos, pero ahora le vienen partidos difíciles al Barça, y nosotros tenemos que seguir en esta misma línea. Pensaremos en la Liga al final, cuando queden 5 o 6 jornadas."