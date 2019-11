El recogepelotas abrazado por Mourinho dice que fue "el mejor día" de su vida

Callum Hynes, un recogepelotas de 15 años del Tottenham Hotspur, dijo que ayudar a su equipo a igualar el marcador en la victoria sobre el Olympiakos en la 'Champions', y ser abrazado por el entrenador José Mourinho por su acción, fue "el mejor día" de su vida.

El adolescente reaccionó rápido en una jugada en la que la pelota salió por el lateral y le lanzó otra al jugador Serge Aurier, cuyo saque de banda hacia Lucas Moura permitió al brasileño dar un pase gol al delantero Harry Kane, que anotó para poner el marcador 2-2.





“It’s made my day, my life, really! Jose didn't have to do that. I love Spurs and it was an amazing moment I’ll never forget.”



⚽️ �� Hear from the man of the moment... our ballboy, Callum! #THFC ⚪️ #COYS