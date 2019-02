Ramos reconoce que forzó la amarilla y luego lo niega en su Twitter

En el minuto 88 Sergio Ramos cometió una falta sobre Dolberg por lo que vio una tarjeta amarilla que le obliga a perderse la vuelta de los octavos de final en el Santiago Bernabéu y de esta manera pasaría limpio de tarjetas a los cuartos de final, si el Madrid se clasifica.



En zona mixta el capitán blanco admitió que forzó la tarjeta amarilla, "viendo el resultado mentiría si dijera que no la he forzado, es algo que tenía presente y no es por subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, en el fútbol te toca tomar decisiones complicada y lo he decidido así".



Por estas declaraciones Sergio Ramos se expondría a dos partidos de sanción siempre y cuando el delegado de la UEFA del partido recogiera dichas palabras en el acta, si no lo hiciera Ramos únicamente se perdería el partido de vuelta de octavos de final. Ramos, minutos después de estas declaraciones, negó en su cuenta de Twitter que forzara la amarilla.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp — Sergio Ramos (@SergioRamos) 13 de febrero de 2019