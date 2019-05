El Barça, a solventar sin sobresaltos en Anfield su pase a la final

Escucha Tiempo de Juego, este martes, desde las 20.15h con Paco González y Pepe Domingo Castaño.

El Barcelona tiene una cita importante este martes en Anfield a partir de las 21h. Le espera un billete para la gran final de la Liga de Campeones que se disputa en el Wanda Metropolitano. El 3-0 de la ida frente al Liverpool debería ser renta suficiente para no pasar apuros, pero resulta inevitable pensar en la reciente edición en la que la Roma logró la remontada que apeó al equipo azulgrana de la máxima competición continental.

Valverde aseguró en la rueda de prensa previa al choque que no quería tener en cuenta el partido de la ida para afrontar la vuelta. Los jugadores reservados durante el pasado fin de semana en el partido de LaLiga Santander ante el Celta y las bajas importantes con las que cuenta el Liverpool apuntan a un optimismo tranquilo.

Mohamed Salah, uno de los iconos del conjunto británico, es la baja más sensible para Jurgen Klopp. Tiene una contusión que le aleja de los terrenos de juego durante unos seis días. El protocolo de la UEFA recoge que, como fue el caso del futbolista egipcio, cuando el golpe afecta a la cabeza, se recomienda su no participación para evitar males mayores. Firmino es la otra baja sensible. Sturridge u Origi y Shaqiri son los candidatos para suplir a los dos lesionados.

El partido será especial para dos ex del Liverpool, hoy de azulgrana: Coutinho y Luis Suárez, quien también reconoció que no celebrará si marca por respeto al club que le hizo grande.

El Barcelona no podrá contar con Dembélé, cuya participación peligra, incluso, para la final de la Copa del Rey frente al Valencia, el próximo 25 de mayo. De los titulares en la ida, sólo ante el Celta repitió Vidal, por lo que cabe esperar que Ernesto Valverde repita el mismo once.

Habrá unos 2800 culés en la grada de Anfield. La afición local confía en el milagro, por lo que Anfield está preparada para un partido a la altura de la competición.

POSIBLES ONCES:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Fabinho; Origi, Mané, Sturridge o Shaqiri.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo o Sergi Roberto, Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Coutinho, Suárez, Messi.

Árbitro: Cüneyt Çakir (Turquía).