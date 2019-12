Parejo, en El Partidazo de COPE: "Lo de hoy es una recompensa a todo el trabajo del año pasado"

Hablamos en El Partidazo de COPE con el capitán del Valencia, Dani Parejo, después de la victoria ante el Ajax y la clasificación para los octavos de final como primeros de grupo: "Es una recompensa a todo el trabajo del año pasado y a la gran fase de grupos que hoy nos jugábamos aquí pero que hemos competido con todos y nos merecíamos pasar como primeros de grupo".

Sobre la clasificación como primeros, lo que le da ventaja de campo al equipo, Parejo cree que será igual de complicado: "A priori, tienes más ventaja pero en la Champions cualquier rival es bueno y te exige. Ganar cuesta mucho".

Parejo también habló sobre lo que les dijo Albert Celades antes del partido: "Celades ha dicho que teníamos una gran oportunidad y que jugásemos como veníamos jugando. Somos un equipo que competimos, que no nos dan por muertos y que peleamos hasta el final. Les he dicho a los compañeros que tenemos una gran oportunidad, estar entre los 16 mejores de Europa no es sencillo pero dependíamos de nosotros".

Por último, el capitán valencianista se refirió a la expulsión de Gabriel Paulista, que le hará perderse la ida de los octavos de final: "Un poco sí se le ha ido la olla a Paulista, le caerá un partido, no le ha hecho nada".